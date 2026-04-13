Σχεδόν έναν χρόνο μετά τον τραυματισμό του από κροτίδα που του στέρησε δύο δάχτυλα, ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου, Άρης Μουγκοπέτρος, ανακοίνωσε ότι επιστρέφει στη μουσική σκηνή.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος μίλησε στον ΑΝΤ1 για την πορεία της υγείας του και την επιστροφή του στην μεγάλη του αγάπη, την μουσική. Με πείσμα, δύναμη ψυχής και πολύωρες ώρες προσπάθειας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, κατάφερε να «σταθεί» ξανά όρθιος. Έτσι σχεδόν ένα χρόνο μετά, έστειλε το δικό του μήνυμα μέσα από ένα συγκινητικό βίντεο που ανέβασε στο Instagram, με τη μεγάλη του αγάπη, το κλαρίνο στο χέρι.

Μπροστά στην οικογένεια και στους φίλους του, παίζει κλαρίνο, χαμογελά και αποδεικνύει πως η αγάπη του για τη μουσική και η στήριξη του κόσμου όπως λέει, μπορούν να τον κάνουν να ξεπεράσει ακόμα και τα πιο δύσκολα εμπόδια. «Έχω τις κόρες μου, έχω την οικογένειά μου, έχω τη δουλειά μου πλέον πάλι στα χέρια μου» λέει και προσθέτει: «Το χρωστάω στα παιδιά μου, σε μένα, το να επιστρέψω, αλλά χρωστάω και στον κόσμο που μου έχει δείξει τόσο πολύ την αγάπη του».

Ήταν Πάσχα του 2025, όταν μια κροτίδα προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό στο χέρι του, που τον οδήγησε σε ακρωτηριασμό δύο δαχτύλων. Πολλοί τότε είχαν πιστέψει πως το ατύχημα εκείνο σήμαινε το τέλος της μουσικής του καριέρας. Ωστόσο ο ίδιος μέσα από τη «μάχη» που έδωσε σε συνεργασία με τους θεράποντες γιατρούς του, απέδειξε το ακριβώς αντίθετο. «Βλέπεις το χέρι σου και στην κυριολεξία είναι το μισό απ’ ό, τι ήταν και η αλήθεια είναι, ότι οι ελπίδες λιγοστεύουν στο να μπορέσεις να ξαναπαίξεις, όπως έπαιζες τουλάχιστον, γιατί δεν σκέφτηκα ποτέ ότι δεν θα ξαναπαίξω, όμως δεν περίμενα κιόλας το να μπορέσω να επιστρέψω τόσο σύντομα» είπε στον ΑΝΤ1.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος συνεχίζει τις θεραπείες στο τραυματισμένο χέρι του, ενώ όπως δήλωσε επιθυμία του είναι να διοργανώσει μεγάλη συναυλία, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν σε παιδιά.