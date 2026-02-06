Ένα νέο βίντεο μοιράστηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Άρης Μουγκοπέτρος, δείχνοντας τον ίδιο να παίζει κλαρίνο με έναν διαφορετικό πλέον τρόπο.

Το ιδιαίτερο είναι ότι χρησιμοποιεί μόνο δύο δάχτυλα στο δεξί του χέρι για να εκτελέσει το κομμάτι, καθισμένος μπροστά στο τζάκι με έντονη συγκέντρωση και συναίσθημα.

Ο Άρης είχε χάσει δύο δάχτυλα από το ίδιο χέρι έπειτα από έκρηξη κροτίδας σε γλέντι, όμως φαίνεται πως η αγάπη του για τη μουσική δεν τον έχει περιορίσει.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του γράφει: «Ακόμα και το παρελθόν δεν είναι πια, αυτό που ήταν κάποτε. Αν η ζωή είναι ένα λουλούδι, οι αναμνήσεις είναι το άρωμά του…».