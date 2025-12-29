Αθώος κρίθηκε από το δικαστήριο της Τρίπολης ο μουσικός Άρης Μουγκοπέτρος στην υπόθεση που αφορούσε κατηγορία για ενδοοικογενειακή απειλή.

Η απόφαση εκδόθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, έπειτα από τη δίκη που ακολούθησε την καταγγελία της εν διαστάσει συζύγου του, η οποία είχε γίνει ανήμερα των Χριστουγέννων. Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα και απάλλαξε τον κατηγορούμενο.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την απόφαση, ο Άρης Μουγκοπέτρος ανέφερε: «Θέλω να πω, επειδή βγήκε προς τα έξω, ότι ζήτησα συγγνώμη από τα παιδιά μου την προηγούμενη φορά. Δεν είπα “ζητώ συγγνώμη”, είπα “σεβόμενος τα παιδιά μου”. Τα υπόλοιπα από τον δικηγόρο μου».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το πώς αισθάνεται, ο μουσικός, εμφανώς συγκινημένος, απάντησε: «Τι να σας πω; Δεν μπορώ να μιλήσω, αλήθεια».

Ο συνήγορός του, σχολιάζοντας την απόφαση, τόνισε: «Αθώος ο κύριος Μουγκοπέτρος. Επώδυνη η διαδικασία, εξαιρετικό το δικαστήριο, τώρα θέλει μόνο να δει τα παιδιά του. Δεν θα πούμε για κανένα ισχυρισμό γιατί έγινε κεκλεισμένων των θυρών. Δεν θα στραφούμε εναντίον κανενός για την προστασία των παιδιών».