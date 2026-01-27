Ο Άρης Μουγκοπέτρος, κλαρινίστας που έχασε δύο δάχτυλα από το δεξί του χέρι μετά από κροτίδα κατά το περσινό γλέντι της Ανάστασης, έκανε συμβολική δωρεά μαλλιών σε καρκινοπαθείς.

Μέσα από τα social media, ο μουσικός χαρακτήρισε τη δωρεά των μαλλιών του ως “μια πράξη προσφοράς και στήριξης προς ανθρώπους που δίνουν έναν δύσκολο και καθημερινό αγώνα”.

Στην ανάρτησή του τόνισε ότι τα μαλλιά του, που συνόδευσαν σημαντικές στιγμές της ζωής του, μετατρέπονται σε “δύναμη σε ανθρώπους που δίνουν τον πιο δύσκολο αγώνα: τους καρκινοπαθείς”.

Μια συμβολική πράξη προσφοράς πραγματοποίησε ο Άρης Μουγκοπέτρος, ο γνωστός δεξιοτέχνης του κλαρίνου που πριν από έναν χρόνο βρέθηκε αντιμέτωπος με μια σοβαρή δοκιμασία. Ο μουσικός, ο οποίος έχασε δύο δάχτυλα από το δεξί του χέρι κατά τη διάρκεια του περσινού πασχαλινού γλεντιού ύστερα από έκρηξη κροτίδας, αποφάσισε να δωρίσει τα μαλλιά του σε καρκινοπαθείς.

Την απόφασή του αυτή μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μέσα από τα προσωπικά του social media, δημοσιεύοντας φωτογραφία της κοτσίδας του και εξηγώντας ότι πρόκειται για μια συνειδητή πράξη αγάπης και στήριξης προς ανθρώπους που δίνουν έναν δύσκολο καθημερινό αγώνα.

Στην ανάρτησή του, ο Άρης Μουγκοπέτρος περιέγραψε με συγκίνηση τη διαδρομή του μετά το ατύχημα, αλλά και τη νέα φιλοσοφία ζωής που υιοθέτησε. Όπως τόνισε: «Δεν είναι απλώς ένα κούρεμα. Είναι μια πράξη προσφοράς. Τα μαλλιά που με συνόδευσαν σε στιγμές χαράς, σε γλέντια, σε μουσικές σκηνές και σε δύσκολες διαδρομές ζωής, σήμερα αλλάζουν σκοπό. Τα προσφέρω για να γίνουν δύναμη σε ανθρώπους που δίνουν τον πιο δύσκολο αγώνα: τους καρκινοπαθείς».

Ο μουσικός αναφέρθηκε και στην πίστη, επικαλούμενος λόγια του Αγίου Παϊσίου που, όπως σημείωσε, τον στήριξαν ιδιαίτερα στη δική του δοκιμασία: «Όταν επισκέπτεται ο πόνος τον άνθρωπο, τότε του κάνει επίσκεψη ο Χριστός». Συνεχίζοντας, υπογράμμισε ότι μέσα από τον πόνο έμαθε πως τίποτα δεν χάνεται όταν μετατρέπεται σε αγάπη και προσφορά. Η πράξη του, όπως είπε, αποτελεί έναν τρόπο να επιστρέψει τη δύναμη και την ελπίδα που ο ίδιος έλαβε, σε όσους δίνουν τη δική τους μάχη.

«Μέσα σε αυτόν τον πόνο έμαθα πως τίποτα δεν χάνεται, όταν μετατρέπεται σε αγάπη και προσφορά. Όταν η δοκιμασία σε λυγίζει, η προσφορά σε σηκώνει ξανά όρθιο. Με πίστη στον Θεό, με ευγνωμοσύνη για όσα μου χαρίστηκαν και με σεβασμό σε όσους παλεύουν καθημερινά, επιλέγω να δίνω. Γιατί η αληθινή δύναμη δεν βρίσκεται σε όσα κρατάμε, αλλά σε όσα προσφέρουμε με αγάπη. Η δοκιμασία με δίδαξε. Η πίστη με κράτησε όρθιο. Η προσφορά μου έδωσε ξανά νόημα. Με ταπεινότητα. Με πίστη. Με ελπίδα».