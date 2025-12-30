Ο Άρης Μουγκοπέτρος κρίθηκε αθώος για την κατηγορία της ενδοοικογενειακής απειλής, ύστερα από καταγγελία της εν διαστάσει συζύγου του. Ο ίδιος εμφανίστηκε συγκινημένος μετά την αθωωτική απόφαση, που αποτελεί για εκείνον δικαίωση.

Ο γνωστός μουσικός προσπαθεί να βάλει σε τάξη τη ζωή του, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη το Πάσχα, όταν τραυματίστηκε σε γλέντι από κροτίδα. Ο ίδιος αρνείται τα όσα του καταλογίζει η εν διαστάσει σύζυγός του και επισημαίνει πως ήταν και θα παραμείνει ένας καλός πατέρας για τα παιδιά του.

Το ζευγάρι βρίσκεται σε διάσταση από τις 15 Δεκεμβρίου, με ανοικτά ζητήματα σχετικά με την επιμέλεια και την επικοινωνία με τα παιδιά τους. Σύμφωνα με την εν διαστάσει σύζυγός του, μετά τον τραυματισμό του μουσικού η συμπεριφορά του άλλαξε, παρουσιάζοντας εκρήξεις θυμού και αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ, παράλληλα με τη φαρμακευτική αγωγή που λάμβανε. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι συνεχίζονταν οι απροειδοποίητες επισκέψεις του Μουγκοπέτρου, συνοδευόμενες από ύβρεις και απειλές.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος από την πλευρά του επιμένει ότι επισκέφθηκε το σπίτι της εν διαστάσει συζύγου του για να δει τα παιδιά του, τονίζοντας πως στόχος του ήταν πάντα η επικοινωνία και η προστασία τους, χωρίς να θέλει να στερήσει τη μητέρα τους από αυτά.

Μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή Live News, ο μουσικός δήλωσε: «Αυτές οι μέρες ήταν εξαντλητικές. Είναι μία πραγματική δικαίωση της ψυχής μου γιατί δεν έκανα τίποτα για να την βγάλω φυλακή τα Χριστούγεννα. Ο Θεός είναι μεγάλος και βλέπει».

Πρόσθεσε ακόμη: «Η οικογένεια ξέρει ότι ό,τι έχει να συζητήσει, το συζητάει ο μπαμπάς και η μαμά. Τα παιδιά δεν ευθύνονται για τον χωρισμό μας. Θέλω να είναι δίπλα στη μάνα τους, αλλά και εγώ θα είμαι πατέρας για αυτά».