Ελεύθερος αφέθηκε ο Άρης Μουγκοπέτρος μετά την απολογία του στον εισαγγελέα, έπειτα από τη σύλληψή του ανήμερα των Χριστουγέννων για ενδοοικογενειακή απειλή. Κατά την έξοδό του από το δικαστικό μέγαρο της Τρίπολης, ο γνωστός μουσικός δήλωσε: «Συγγνώμη στα παιδάκια μου, δεν έχω να πω τίποτα για τη μητέρα τους, ό,τι έχουμε πει είναι μέσα στο δικαστήριο».

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, Δημοσθένη Πέππα, το δικαστήριο ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης για τη Δευτέρα, ενώ αποφασίστηκε η άρση της κράτησης του καλλιτέχνη. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι το αδίκημα της ενδοοικογενειακής απειλής δεν στοιχειοθετείται.

Όπως ανέφερε ο κ. Πέππας, «θα συνεχίσουμε τη Δευτέρα, ας κάνει ο άνθρωπος γιορτές καλά, ήρεμα. Ένα μήνυμα είναι ότι ο πατέρας πρέπει να δείχνει στα μάτια των παιδιών του ότι σέβεται τη μητέρα, είτε είναι χωρισμένοι είτε παντρεμένοι. Εμείς εδώ σεβόμαστε τις μητέρες των παιδιών μας, όλοι».

Η σύλληψη ανήμερα των Χριστουγέννων

Ο Άρης Μουγκοπέτρος συνελήφθη την ημέρα των Χριστουγέννων στην Τρίπολη, ύστερα από μήνυση που υπέβαλε η σύζυγός του για ενδοοικογενειακή απειλή. Το περιστατικό σημειώθηκε σε περίοδο έντασης για το ζευγάρι, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, βρισκόταν σε διάσταση το τελευταίο διάστημα.

Η σύζυγος του μουσικού προσήλθε στο Αστυνομικό Τμήμα και υπέβαλε μήνυση, γεγονός που ενεργοποίησε τη διαδικασία του αυτοφώρου. Ο καλλιτέχνης συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα, ενώ στη γυναίκα φέρεται να είχε χορηγηθεί panic button, στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας που προβλέπονται σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας.

Την επομένη της σύλληψης, ο Άρης Μουγκοπέτρος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Τριπόλεως και αφέθηκε ελεύθερος, με την υπόθεση να αναβάλλεται για τη Δευτέρα. Ο συνήγορός του τόνισε ότι η κράτηση ήρθη ώστε ο καλλιτέχνης να περάσει τις γιορτές ήρεμα, επιμένοντας πως δεν προκύπτει ποινική ευθύνη.

Κατά την αποχώρησή του από το δικαστικό μέγαρο, ο μουσικός περιορίστηκε σε μια σύντομη δήλωση, ζητώντας συγγνώμη από τα παιδιά του και αποφεύγοντας κάθε δημόσιο σχόλιο για τη σύζυγό του, επισημαίνοντας πως «όλα θα ειπωθούν στο δικαστήριο».