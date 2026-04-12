Συγκίνηση προκαλεί ο Άρης Μουγκοπέτρος, ο οποίος δημοσίευσε βίντεο όπου εμφανίζεται να παίζει ξανά κλαρίνο, σχεδόν έναν χρόνο μετά τον σοβαρό τραυματισμό που σημάδεψε τη ζωή του.

Στις 21 Απριλίου 2025, μια κροτίδα εξερράγη στα χέρια του μουσικού κατά τη διάρκεια παραδοσιακού γλεντιού στα Τριπόταμα Αχαΐας. Το ατύχημα προκάλεσε τον ακρωτηριασμό δύο δαχτύλων και την απώλεια μέρους της όρασής του.

Έναν χρόνο αργότερα, ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου επέστρεψε πιο δυνατός από ποτέ, αποδεικνύοντας ότι δεν εγκατέλειψε την μεγάλη του αγάπη για τη μουσική.

«Κάπου είχαμε μείνει πέρυσι τέτοια μέρα… Εδώ είμαι πάλι», γράφει στη λεζάντα της πρώτης ανάρτησής του, συγκινώντας τους διαδικτυακούς του φίλους.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από βίντεο στο Instagram, όπου ο Άρης Μουγκοπέτρος παίζει κλαρίνο, στέλνοντας μήνυμα δύναμης και αισιοδοξίας.

Ακολούθησε και δεύτερη δημοσίευση, την οποία αφιέρωσε στους ακολούθους του. «Αφιερωμένο σε όλες και σε όλους από τα Μουγκοπετρεϊκα με αγάπη», σημείωσε στη λεζάντα, ευχαριστώντας όσους στάθηκαν στο πλευρό του.