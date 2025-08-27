Σε νέα χειρουργική επέμβαση στο δεξί του χέρι υποβλήθηκε την τρίτη 26 Αυγούστου ο Άρης Μουγκοπέτρος, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του σε πανηγύρι το περασμένο Πάσχα από κροτίδα, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει δύο δάχτυλα.

Με βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αναφέρει ότι όλα πήγαν καλά και ευχαριστεί τον γιατρό του και όλους εκείνους που του στέλνουν μηνύματα συμπαράστασης όλο αυτό το διάστημα. «Ένα τεράστιο “ευχαριστώ”! Άφησα το χέρι μου στα καλύτερα χέρια. Νιώθω αισιοδοξία, ότι με τη βοήθεια του Θεού και του γιατρού μου όλα θα πάνε καλά» αναφέρει αρχικά.

«Θέλω να πω επίσης ένα μεγάλο “ευχαριστώ” σε εσάς για τις υπέροχες ευχές, για όλα αυτά τα όμορφα λόγια και τη μεγάλη αγάπη που μου δείχνετε από την πρώτη στιγμή, μέχρι και τώρα. Πραγματικά, μου δίνετε μεγάλη δύναμη και θέλω να σας πω μέσα από την καρδιά μου, όλη αυτή την αγάπη να σας την επιστρέψει ο Θεός –μέσα από την ψυχή μου– διπλή, τριπλή και όσο γίνεται περισσότερη. Να είστε καλά όλοι σας», λέει στο βίντεο που ανέβασε ο Άρης Μουγκοπέτρος.