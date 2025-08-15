Ο Άρης Μουγκοπέτρος είχε κάνει ένα τάμα στην Παναγία και ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου (15.08.2025) έπαιξε για πρώτη φορά κλαρίνο μετά την περιπέτεια που είχε με την υγεία του.

Έχουν περάσει τέσσερις μήνες από τότε που ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου έχασε κάποια από τα δάχτυλα του χεριού του, εξαιτίας μίας κροτίδας που εξερράγη επάνω του. Από τότε, ο Άρης Μουγκοπέτρος ανεβαίνει έναν δύσκολο Γολγοθά, όμως δεν έχει χάσει την πίστη του. Το πρωί της Παρασκευής, ο γνωστός μουσικός δημοσίευσε ένα βίντεο όπου παίζει κλαρίνο και αφιερώνει το κομμάτι στη χάρη της Παναγίας. «Σε ευχαριστώ Παναγία μου που ζω… Χρόνια πολλά από άκρη σε άκρη σε όλο τον κόσμο! Βοήθεια μας η Παναγία», έγραψε ο Άρης Μουγκοπέτρος στην ανάρτησή του.

«Καλημέρα σε όλους, χρόνια πολλά. Βοήθειά μας η Παναγία. Είμαι ο Άρης Μουγκοπέτρος και είχα τάξει στην Παναγία πως – εφόσον ζήσω μετά από αυτή την περιπέτεια – στις 15 Αυγούστου θα παίξω ένα τραγούδι για χάρη της κι ας είναι με το ένα χέρι μου. Θα είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζω να παίξω κλαρίνο κι επειδή σας έχω πει στο παρελθόν ότι αυτή η σύνδεση που υπάρχει με εμένα και με εσάς μόνο τυχαία δεν είναι, θα ήθελα κι αυτό να το κάνουμε μαζί.

Συγχωρέστε με για κάποιο λάθος, είναι η πρώτη φορά που θα παίξω μετά από 4 μήνες. Χρόνια πολλά σε όλους», είπε συγκινημένος ο γνωστός μουσικός. Αμέσως, το βίντεό του γέμισε με θετικά σχόλια, ευχές και likes από τους διαδικτυακούς του φίλους.