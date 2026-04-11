Η σειρά του Netflix «Emily in Paris» ολοκλήρωσε τον 5ο κύκλο με μια σκηνή που μάλλον έδειξε τι θα ακολουθήσει στον επόμενο. Οι τελευταίες σκηνές μας έδειχναν τον άντρα που είναι ερωτευμένη η Έμιλι, τον Γκαμπριέλ, να εργάζεται ως σεφ σε θαλαμηγό στα ελληνικά νησιά. Μάλιστα, να την προσκαλεί με μια κάρτα να πάει και εκείνη να τον συναντήσει.

Emily in Paris: Έρχεται στην Ελλάδα να συναντήσει τον σεφ της

Η ηρωίδα, που υποδύεται η Λίλι Κόλινς, φαίνεται πως θα συνεχίσει τις περιπέτειές της πέρα από το Παρίσι και τη Ρώμη και τις τελευταίες ώρες μάλιστα μεγάλα διεθνή sites γράφουν ότι ο 6ος κύκλος του Emily In Paris θα γυριστεί στο Μονακό και στην Ελλάδα. Aκόμα πληρoφορίες αναφέρουν πως η παραγωγή της σειράς έχει έρθει ήδη στη χώρα μας για το απαραίτητο ρεπεράζ, όπου αναζητούνται οι ακριβείς τοποθεσίες που θα γίνουν τα γυρίσματα.

‘Emily in Paris’ Readies Season 6 Shoot With Greece and Monaco as New Locations (EXCLUSIVE) https://t.co/dVnTtPqOgo — Variety (@Variety) April 10, 2026

Όσον αφορά το πότε θα δούμε τον νέο κύκλο, ο δημιουργός της σειράς, Ντάρεν Σταρ, ανέφερε σε συνέντευξή στο Decider, τον περασμένο Δεκέμβριο: «Έχω μερικά πράγματα στο πίσω μέρος του μυαλού μου, αλλά δεν με έχει προβληματίσει ακόμα βαθιά… και τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν.

Οπότε δεν θα ήθελα να μιλήσω πραγματικά για οτιδήποτε με συγκεκριμένο τρόπο». Προς το παρόν, ημερομηνία πρεμιέρας για τον 6ο κύκλο δεν έχει ανακοινωθεί.

Η αναφορά στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Αφορμή για συζήτηση σχετικά με γυρίσματα της σειράς στην Ελλάδα αποτέλεσε και η αποκάλυψη που είχε κάνει το 2023 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι παρακολουθεί τη σειρά με τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη.

Σε τηλεοπτική εμφάνιση, ο Τζίμι Φάλον σχολίασε: «Πλέον οι παγκόσμιοι ηγέτες τσακώνονται για το Emily in Paris», αναφέροντας ότι η Ρώμη έχει ζητήσει η σειρά να μεταφερθεί εκεί, ενώ ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν «τη θέλει πίσω στο Παρίσι».

«Ευρωπαϊκό ερωτικό τρίγωνο», απάντησε με χιούμορ η Λίλι Κόλινς, προσθέτοντας: «Και ο Έλληνας πρωθυπουργός είπε πρόσφατα ότι η αγαπημένη σειρά της συζύγου του είναι το Emily in Paris. Και ότι μετά από μια μεγάλη μέρα, αυτό που θέλει είναι να πάει σπίτι και να τη δει μαζί της. Ήμουν σε φάση: Τι; Μια δύσκολη μέρα στο γραφείο; Εννοείς να κυβερνάς την Ελλάδα; Και μετά πας σπίτι και βλέπεις Emily in Paris;».