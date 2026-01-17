Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει εκφράσει και στο παρελθόν τη συμπάθειά του για τη σειρά Emily in Paris, ωστόσο αυτή τη φορά, μιλώντας στον Alpha, πήγε ένα βήμα παραπέρα, αφήνοντας να εννοηθεί ακόμη και η πιθανότητα ενός… ελληνικού spin-off.

«Emily in Paris, γιατί όχι Emily in Athens που ξέρεις μπορεί η 6η σεζόν να μας επιφυλάξει εκπλήξεις αλλά και αυτό ξέρετε τίποτα δεν είναι τυχαίο. Το γεγονός ότι έχουμε μεγάλες παραγωγές στην Ελλάδα που διαφημίζουν τη χώρα, η Οδύσσεια ας πούμε μια ταινία που διαφημίζει πάρα πολύ την Πελοπόννησο. Αυτά δεν γίνονται τυχαία, βάζουμε και εμείς λίγο το χεράκι μας είτε με κίνητρα τα οποία δίνουμε οικονομικά, είτε με προσωπικές σχέσεις που μπορεί να έχουμε άρα θέλουμε να δούμε περισσότερες ελληνικές σειρές ή σειρές που να διαφημίζουν την Ελλάδα στις συνδρομητικές πλατφόρμες» .

Τον Ιανουάριο του 2024, ο πρωθυπουργός φιλοξενούμενος στο The 2night Show είχε πει ότι, όταν θέλει να χαλαρώσει βλέπει τη σειρά του Netflix μαζί με τη σύζυγό του, Μαρέβα. «Η απόλυτη χαλάρωση. Το βλέπω με τη γυναίκα μου. Με διασκεδάζει πάρα πολύ», είχε πει.

Υπήρξε και συνέχεια όμως στο The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, όπου η πρωταγωνίστρια της σειράς, Λίλι Κόλινς, αναφέρθηκε στις δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού. Ο Τζίμι Φάλον σχολίασε με χιούμορ πως «οι παγκόσμιοι ηγέτες μαλώνουν για το Emily in Paris», καθώς η Ρώμη εμφανίζεται να το διεκδικεί, ενώ ο Εμανουέλ Μακρόν επιμένει στην επιστροφή του στο Παρίσι. Η Κόλινς μίλησε τότε για ένα «ευρωπαϊκό ερωτικό τρίγωνο», προσθέτοντας γελώντας: «Ήμουν σε φάση: τι; Μια δύσκολη μέρα στο γραφείο; Εννοείς να κυβερνάς την Ελλάδα; Και μετά πας σπίτι και βλέπεις Emily in Paris;».