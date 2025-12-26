Ο 5ος κύκλος του Emily in Paris είναι γεμάτος Ελλάδα, όχι μόνο όσον αφορά τα ρούχα αλλά και όσον αφορά τους συνεργάτες και τα locations.

Ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, η Λίλι Κόλινς , έχει δείξει εμπράκτως την αγάπη της για την Ελλάδα. Όχι μόνο επειδή αναφέρθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά κυρίως γιατί διάλεξε την Ελλάδα σαν μέρος προκειμένου να πραγματοποιήσει προωθητική ενέργεια για καμπάνια που σχετίζεται με το Emily in Paris.

Σαντορίνη και Πετράλωνα λοιπόν ήταν τα 2 locations που αξιοποιήθηκαν.

Ο Casting Director Μάκης Ραζής έχει παίξει επίσης καταλυτικό ρόλο όπως φαίνεται, καθώς ήταν δική του επιλογή να παίξει την Σοφία Σιδέρη η Μελία Κράιλινγκ. Αλλά φαίνεται πως βοήθηκε και γενικότερα στο να εμφανιστεί και η Ελλάδα στη σειρά.

Το ελληνικό στοιχείο φυσικά το έχουμε δει και σε άλλες σεζόν, αλλά φέτος είναι πολύ πιο έντονο, και στα ρούχα. Και φέτος είναι πιο έντονο καθώς βλέπουμε πολλούς σχεδιαστές και ελληνικά brands.

Λευκό μίνι φόρεμα από Μαίρη Κατράντζου με έντονα πολύχρωμα σχέδια, στράπλες φόρεμα με την ονομασία Emile γεμάτο με κεντημένα λουλούδια επίσης από την Μαίρη Κατράντζου, αρκετά κομψά look της πρωταγωνίστρια από τον Βασίλη Ζούλια σε διάφορες σκηνές που ξεχωρίζουν, μπόχο κιμονό από το brand Rianna + Nina, είναι τα ρούχα που βλέπουμε να φοράει η Emily. Ακόμη, βλέπουμε και συμπρωταγωνίστρια της να φοράει Deux Hommes, ενώ θα δούμε κοσμήματα από την Ιλεάνα Μακρή, και γυαλιά σχεδιασμένα ειδικά για την σειρά από Zeus + Dione.

Λέτε η φημολογία ότι ο επόμενος κύκλος θα γυριστεί στην Ελλάδα, και με βάση τις δηλώσεις της Λίλι Κόλινς να ισχύουν και να το χτίζουν σιγά-σιγά; ΜΑΚΑΡΙ.