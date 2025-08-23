Ο Diego Borella, βοηθός σκηνοθέτη που εργαζόταν στη σειρά Emily in Paris, πέθανε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της νέας σεζόν. Ο Borella, 47 ετών, βρισκόταν στα γυρίσματα της κωμικής σειράς του Netflix στη Βενετία, όταν, σύμφωνα με αναφορές, κατέρρευσε μπροστά στο συνεργείο.

Σύμφωνα με το ιταλικό μέσο La Repubblica, οι διασώστες δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν, παρότι έσπευσαν στο ξενοδοχείο Danieli γύρω στις 7 το απόγευμα την Πέμπτη (21 Αυγούστου). Εκτιμάται ότι υπέστη καρδιακή προσβολή. Η παραγωγή του τελικού επεισοδίου της επερχόμενης πέμπτης σεζόν έχει φημολογηθεί ότι διακόπηκε. Τα γυρίσματα επρόκειτο να ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 25 Αυγούστου, και σύμφωνα με πληροφορίες, ο Borella επρόκειτο να σκηνοθετήσει την τελευταία σκηνή πριν καταρρεύσει. Η εφημερίδα The Independent έχει επικοινωνήσει με το Netflix για κάποιο σχόλιο.

Η Υγειονομική Υπηρεσία της Βενετίας δήλωσε:

«Το ασθενοφόρο μας έφτασε στις 18:42 (το απόγευμα της Πέμπτης). Οι γιατροί προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, αλλά τελικά όλες οι προσπάθειες ήταν μάταιες. Στις 19:30 διαπιστώθηκε ο θάνατός του.» Ο Borella, που είχε γεννηθεί στην ιταλική πόλη, ήταν ένας σεβαστός συγγραφέας και σκηνοθέτης, με επαγγελματική δραστηριότητα σε Ρώμη, Λονδίνο και Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με ιταλικά μέσα, τα τελευταία χρόνια είχε επικεντρωθεί στη γραφή ποίησης, παραμυθιών και παιδικών ιστοριών.

Η πρεμιέρα της σειράς Emily in Paris στο Netflix έχει προγραμματιστεί για τις 18 Δεκεμβρίου. Η σειρά ακολουθεί τη Lily Collins στον ρόλο της Emily, μιας στελέχους μάρκετινγκ που προσπαθεί να προσαρμοστεί στη νέα της ζωή στο Παρίσι — όμως τα νέα επεισόδια τη βρίσκουν να μετακομίζει στην Ιταλία, με σκηνές που διαδραματίζονται τόσο στη Βενετία όσο και στη Ρώμη.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη που δόθηκε στη δημοσιότητα αυτή την εβδομάδα για τη νέα σεζόν:

«Πλέον επικεφαλής του γραφείου Agence Grateau στη Ρώμη, η Emily αντιμετωπίζει επαγγελματικές και ερωτικές προκλήσεις καθώς προσαρμόζεται στη ζωή σε μια νέα πόλη. Όμως, τη στιγμή που όλα φαίνεται να μπαίνουν στη θέση τους, μια επαγγελματική ιδέα καταρρέει, προκαλώντας αλυσιδωτές επιπτώσεις που οδηγούν σε συναισθηματικό πόνο και επαγγελματικά πισωγυρίσματα. Αναζητώντας σταθερότητα, η Emily στρέφεται περισσότερο στον γαλλικό τρόπο ζωής — μέχρι που ένα μεγάλο μυστικό απειλεί μία από τις πιο στενές της σχέσεις.»