Η Λίλι Κόλινς δήλωσε ότι «νιώθει την αγάπη», καθώς το δημοφιλές «Emily in Paris» ανέβηκε στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης του Netflix, κατακτώντας το κοινό σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η διάσημη πρωταγωνίστρια, που ενσαρκώνει τη δυναμική διευθύντρια marketing Emily Cooper, μοιράστηκε στο Instagram παρασκήνια από τα γυρίσματα της νέας σεζόν, αποκαλύπτοντας ποιο ήταν το αγαπημένο της outfit από την πέμπτη σεζόν της σειράς.

Η ηρωίδα Emily Cooper έχει γίνει συνώνυμη με τις τολμηρές και πολύχρωμες εμφανίσεις. Το look που ξεχώρισε αυτή τη φορά ήταν το εντυπωσιακό «Lady in Red», ένα έντονο κόκκινο φόρεμα με διαφανή μανίκια και περίτεχνα μοτίβα, συνδυασμένο με ασορτί καλσόν και φούστα με βολάν. Η σκηνή διαδραματίζεται σε ένα γεύμα στη Βενετία, όπου η Emily νομίζει πως ο φίλος της Marcello Muratori (Eugenio Franceschini) θα της κάνει πρόταση γάμου.

«Lady in red — ένα από τα αγαπημένα μου look. Ευχαριστούμε που κάνατε το “Emily in Paris” Νο 1 στο Νetflix για ολόκληρη την εβδομάδα! Νιώθουμε την αγάπη και δεν θα μπορούσαμε να το καταφέρουμε χωρίς εσάς…», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κόλινς.

Μια χρονιά γεμάτη επιτυχίες και οικογενειακή ευτυχία

Η επαγγελματική επιτυχία της ηθοποιού συνέπεσε με μια ιδιαίτερα χαρούμενη προσωπική στιγμή. Η Κόλινς και ο σύζυγός της, Τσάρλι Μακντάουελ, γιόρτασαν τα πρώτα Χριστούγεννα της κόρης τους, Toβ, η οποία γεννήθηκε μέσω παρένθετης μητέρας τον περασμένο Ιανουάριο, σύμφωνα με τη «Daily Mail».

Μοιράζοντας τρυφερά στιγμιότυπα της μικρής, η Λίλι έγραψε στο Instagram: «Τα πρώτα Χριστούγεννα της μικρής μας Toβ και νιώθουμε όλη τη μαγεία των γιορτών. Απολαμβάνουμε αυτές τις στιγμές με κάθε τρόπο. Σας ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα και την πιο ευτυχισμένη εορταστική περίοδο».