Με ένα σύντομο teaser το Netflix αποκάλυψε τη νέα σεζόν της δημοφιλούς σειράς Emily in Paris, επιβεβαιώνοντας την επιστροφή της Emily Cooper με νέες εξελίξεις, ταξίδια και ανατροπές στη ζωή της στο Παρίσι και όχι μόνο.

Το βίντεο, με το κρουασάν και το κεράκι με τον αριθμό έξι, καθώς η Λίλι Κόλινς το σβήνει κλείνοντας το μάτι στην κάμερα, προκάλεσε έντονη κινητικότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι φίλοι της σειράς σχολιάζουν ήδη τις πιθανές κατευθύνσεις της πλοκής και εκφράζουν τις προσδοκίες τους για τα νέα επεισόδια.

Φήμες για γυρίσματα στην Ελλάδα

Το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούν πληροφορίες ότι η νέα σεζόν ενδέχεται να περιλαμβάνει γυρίσματα στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα. Αν και δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση από το Netflix, τα σενάρια αυτά ενισχύονται από δηλώσεις συντελεστών της σειράς.

Ο δημιουργός της Darren Star, δήλωσε πρόσφατα στο Bustle ότι το ενδεχόμενο να ταξιδέψει η Emily στην Ελλάδα παραμένει ανοιχτό: «Ελπίζω να θέλει να πάει».

Αντίστοιχα, θετική εμφανίστηκε και η Λίλι Κόλινς, λέγοντας πως θα ήθελε να δει την ηρωίδα της στην Ελλάδα. «Θα ήθελα πάρα πολύ να πάω στην Ελλάδα», ανέφερε, προσθέτοντας σε συνέντευξή της στο Elite Daily ότι ένα τέτοιο ταξίδι έχει ήδη «υπαινιχθεί» στο πλαίσιο του bachelorette της Mindy, πέρα από την ιστορία με τον Gabriel.

Η αναφορά στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Αφορμή για σχετική συζήτηση αποτέλεσε και η αποκάλυψη που είχε κάνει το 2023 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι παρακολουθεί τη σειρά με τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη.

.@lilycollins reacts to World Leaders fighting over Emily in Paris 🤣 #FallonTonight pic.twitter.com/bJyyTMDCSY — The Tonight Show (@FallonTonight) December 10, 2025

Σε τηλεοπτική εμφάνιση, ο Τζίμι Φάλον σχολίασε: «Πλέον οι παγκόσμιοι ηγέτες τσακώνονται για το Emily in Paris», αναφέροντας ότι η Ρώμη έχει ζητήσει η σειρά να μεταφερθεί εκεί, ενώ ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν «τη θέλει πίσω στο Παρίσι».

«Ευρωπαϊκό ερωτικό τρίγωνο», απάντησε με χιούμορ η Λίλι Κόλινς, προσθέτοντας: «Και ο Έλληνας πρωθυπουργός είπε πρόσφατα ότι η αγαπημένη σειρά της συζύγου του είναι το Emily in Paris. Και ότι μετά από μια μεγάλη μέρα, αυτό που θέλει είναι να πάει σπίτι και να τη δει μαζί της. Ήμουν σε φάση: Τι; Μια δύσκολη μέρα στο γραφείο; Εννοείς να κυβερνάς την Ελλάδα; Και μετά πας σπίτι και βλέπεις Emily in Paris;».