Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (30/03/2026) στην Αγία Πελαγία του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο, λόγω μεγάλης κατολίσθησης. Το επικίνδυνο φαινόμενο προκλήθηκε από τις ισχυρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών.

Από την κατολίσθηση, ένα μεγάλο τμήμα του βουνού αποκολλήθηκε και κατέληξε μέσα στη θάλασσα, στην περιοχή της Αγίας Γαλήνης στο Ηράκλειο.