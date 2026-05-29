Όπως αποκαλύπτει ο έγκυρος δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές για νέο συμβόλαιο δεν κατέληξαν σε συμφωνία, με αποτέλεσμα ο 27χρονος Γάλλος κεντρικός αμυντικός να αποχωρεί ως ελεύθερος.

Ο διεθνής στόπερ είχε μετακομίσει στο «Άνφιλντ» το 2021 από τη Λειψία και κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Λίβερπουλ κατέγραψε 183 συμμετοχές, σημειώνοντας 7 γκολ και μοιράζοντας 4 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.