Η Ντόρα Μπακογιάννη μοιράστηκε μια άγνωστη και συγκινητική εμπειρία από την περίοδο που ήταν έγκυος στο πρώτο της παιδί, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την Ημέρα της Γυναίκας, την Κυριακή 8 Μαρτίου.

Συγκεκριμένα η πολιτικός προχώρησε στις αποκαλύψεις αυτές στην κοινή εκδήλωση που διοργάνωσαν στο Ζάππειο το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας και η Ένωση Μαιευτήρων Γυναικολόγων, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Περιγράφοντας την εμπειρία της, η Ντόρα Μπακογιάννη ανέφερε πως, μόλις μπήκε στο μαιευτήριο, δέχθηκε ερωτήσεις που σήμερα μοιάζουν αδιανόητες. «Με ρώτησαν πότε παντρεύτηκα. Όταν απάντησα ότι δεν είμαι παντρεμένη, με ρώτησαν ποιανού είναι το παιδί. Τους απάντησα “αγνώστου πατρός” και σκέφτηκα, “Τι προτείνετε τώρα; Να το καταπιώ;”», είπε με χιούμορ.

Η ίδια υπογράμμισε πως τέτοιες αντιλήψεις αντικατοπτρίζουν την ανισότητα που αντιμετώπιζαν οι γυναίκες εκείνη την εποχή και, σε μεγάλο βαθμό, εξακολουθούν να βιώνουν σε διάφορους τομείς της ζωής και της κοινωνίας.

Οι αντιλήψεις… αλλάζουν

Παράλληλα, η Ντόρα Μπακογιάννη μοιράστηκε και μια ακόμη προσωπική ιστορία από την πολιτική της πορεία. Όπως είπε, όταν επισκέφθηκε ένα καφενείο στην Ευρυτανία, ένας ηλικιωμένος άνδρας τη ρώτησε γιατί βρέθηκε εκεί και της δήλωσε ότι δεν ψηφίζει «τσούπρες».

Ωστόσο, λίγα χρόνια αργότερα, ο ίδιος άνδρας την ψήφισε, δείχνοντας πως η συμπεριφορά και οι αντιλήψεις μπορούν να αλλάξουν, όταν αλλάζει και η οπτική απέναντι στις γυναίκες και τον ρόλο τους στη δημόσια ζωή.