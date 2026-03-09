Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (09.03.2026) το υπόστεγο της αεροπορικής βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο, όπου σταθμεύουν τα ελληνικά F-16 που έχουν μετασταθμεύσει στην Κύπρο.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά τις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, συναντήθηκε με τους πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας και τους χαιρέτησε στον χώρο όπου επιχειρούν τα ελληνικά μαχητικά F-16. Η επίσκεψη είχε έντονο συμβολισμό, καθώς υπογράμμισε τη στενή στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου.

Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην αεροπορική βάση προσέδωσε πρόσθετο βάρος στην ελληνική στρατιωτική παρουσία στη Μεγαλόνησο, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Υπενθυμίζεται ότι, στις κοινές δηλώσεις των τριών ηγετών, ο Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην παρουσία των ελληνικών F-16 και των φρεγατών «Ψαρά» και «Κίμων». Όπως είπε, «συγκίνησαν όλους μας» και ανέδειξαν, για ακόμη μία φορά, τους ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς που ενώνουν την Κύπρο με την Ελλάδα.