Ο Χουάν Κάρλος Βαλένσια Γκονσάλες θεωρείται ως πιθανός διάδοχος του «Ελ Μέντσο» στην ηγεσία του Καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο (CJNG), σύμφωνα με εκτιμήσεις των αμερικανικών αρχών και ειδικότερα του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ (NCTC).

Μετά τον θάνατο του αρχηγού του καρτέλ, το όνομα του Βαλένσια αναδείχθηκε ως κεντρικό στην επόμενη ημέρα της οργάνωσης, που θεωρείται μία από τις ισχυρότερες και πιο βίαιες εγκληματικές δομές στο Μεξικό. Γνωστός με τα προσωνύμια «Eλ Πελόν» και «Eλ 03», φέρεται να είναι θετός γιος του «Ελ Μέντσο» και να λειτουργούσε ως de facto υπαρχηγός.

🔥🚨BREAKING: An anonymous CJNG source just claimed that American citizen Juan Carlos Valencia González, alias “O3,” has been named the new leader of CJNG. He is El Mencho’s stepson and controls the cartel’s armed wing Grupo Elite, with a $5 million US bounty on his head. He… pic.twitter.com/4K1RA4hmso — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) February 24, 2026

Ποιος είναι

Ο Χουάν Κάρλος Βαλένσια Γκονσάλες γεννήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 1984 στη Σάντα Άνα της Καλιφόρνιας. Είναι γιος του Αρμάντο Βαλένσια Κορνέλιο, γνωστού ως «El Maradona», πρώην ηγέτη του Καρτέλ Μιλένιο, από το οποίο προέκυψε αργότερα το CJNG.

Η σχέση του με τον «Ελ Μέντσο» ενισχύθηκε μέσω της μητέρας του, Ροσαλίντα Γκονσάλες Βαλένσια, συντρόφου του ηγέτη του καρτέλ. Σταδιακά εντάχθηκε στον στενό πυρήνα διοίκησης και θεωρείται ένας από τους βασικούς στρατηγικούς παράγοντες της οργάνωσης.

Γιατί θεωρείται διάδοχος

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ τον έχει χαρακτηρίσει ως τον de facto δεύτερο στην ιεραρχία του CJNG. Μετά τη σύλληψη και έκδοση στις ΗΠΑ του Ρουμπέν Οσεγκέρα Γκονσάλες («ΕλΜεντσίτο»), γιου του «Ελ Μέντσο», ο ρόλος του Βαλένσια φέρεται να ενισχύθηκε περαιτέρω.

Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, ανήκει στον στενό στρατηγικό κύκλο που επιτρέπει στο καρτέλ να διατηρεί διεθνή δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών, κυρίως προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αμερικανική κυβέρνηση προσφέρει αμοιβή έως 5 εκατομμύρια δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη και καταδίκη του.

Ο ρόλος του στο CJNG

Κατά επίσημες αναφορές και μαρτυρίες πρώην Μεξικανών αξιωματούχων ασφαλείας, ο Βαλένσια συγκαταλέγεται μεταξύ των ιδρυτών και βασικών συντονιστών της «Ομάδας Ελίτ», του ένοπλου βραχίονα του CJNG που συγκροτήθηκε το 2019.

Η ομάδα δρα κυρίως στις πολιτείες Μιτσοακάν, Σακατέκας και Γκουαναχουάτο, όπου συγκρούεται με αντίπαλες οργανώσεις. Αν και το CJNG διαθέτει ιεραρχική δομή, λειτουργεί παράλληλα με μοντέλο «franchise», με τοπικές ομάδες που υπάγονται στην κεντρική ηγεσία.

Οι αμερικανικές αρχές εκτιμούν ότι το καρτέλ αριθμεί 15.000 έως 20.000 μέλη, με παρουσία σε μεγάλο μέρος του Μεξικού και διεθνή δίκτυα που εκτείνονται σε ΗΠΑ, Καναδά, Ευρώπη, Ασία και Ωκεανία.

Οι κατηγορίες σε βάρος του

Από το 2020, οι αμερικανικές αρχές του έχουν απαγγείλει κατηγορίες για συνωμοσία διακίνησης ναρκωτικών, χρήση πυροβόλων όπλων και άλλα ομοσπονδιακά αδικήματα. Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, φέρεται να εμπλέκεται τουλάχιστον από το 2007 σε διακίνηση κοκαΐνης και μεθαμφεταμίνης προς τις ΗΠΑ, καθώς και σε ένοπλες και βίαιες επιχειρήσεις που αποδίδονται στο CJNG.

Τον Φεβρουάριο του 2025, οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν το CJNG ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση, εντείνοντας τη διεθνή πίεση προς την ηγεσία του.

Τι είναι το CJNG

Το Καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο δημιουργήθηκε έπειτα από τη διάσπαση του Καρτέλ Μιλένιο και εξελίχθηκε σε βασικό αντίπαλο του Καρτέλ Σιναλόα. Αποκομίζει δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως από τη διακίνηση ναρκωτικών —συμπεριλαμβανομένης της φαιντανύλης— αλλά και από εκβιασμούς, απαγωγές, κλοπή καυσίμων και άλλες παράνομες δραστηριότητες.

Καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία του διαδραματίζει ο έλεγχος του λιμανιού Μανσανίγιο, στην πολιτεία Κολίμα, μέσω του οποίου εισάγονται χημικές ουσίες απαραίτητες για την παραγωγή συνθετικών ναρκωτικών όπως η μεθαμφεταμίνη και η φαιντανύλη.