Πυροβολισμοί από καρτέλ ναρκωτικών προκάλεσαν πανικό και προσωρινή διακοπή σε αγώνα ποδοσφαίρου γυναικών στο Μεξικό, αναδεικνύοντας την ένταση του συνεχιζόμενου «ναρκοπολέμου» στη χώρα.

Η δολοφονία του αρχηγού ενός από τα πιο ισχυρά καρτέλ από στρατιωτικές δυνάμεις έχει πυροδοτήσει κύμα βίας και εκδίκησης. Οι αρχές έχουν ήδη αναβάλει τέσσερις ποδοσφαιρικούς αγώνες κοντά στη Γουαδαλαχάρα, υπό τον φόβο νέων συγκρούσεων.

Στο επίκεντρο της προσοχής βρέθηκε η αναμέτρηση ανάμεσα στη Νεκάξα και την Κερετάρο για το εγχώριο πρωτάθλημα γυναικών. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ακούστηκαν πυροβολισμοί από κοντινή περιοχή, με αποτέλεσμα η διαιτητής να διακόψει το παιχνίδι και να οδηγήσει τις παίκτριες στα αποδυτήρια.

The match between Necaxa vs Querétaro in Mexico has been suspended as there are Cartel members shooting into the stadium 😳 pic.twitter.com/2MreWs1Pvc — Miss ADEL🦋🦚🌹 (@a_derll) February 23, 2026

Ο ήχος των πυροβολισμών προκάλεσε έντονη αναστάτωση στις κερκίδες, ενώ οι θεατές προσπάθησαν να καλυφθούν για να προστατευτούν. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας σοκ στη μεξικανική κοινή γνώμη.

Το επεισόδιο αυτό αποτελεί ένα ακόμη δείγμα της βίας που έχει ξεσπάσει μετά τη δολοφονία του Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστού ως «Ελ Μέντσο», ηγέτη του καρτέλ «Νέα Γενιά του Χαλίσκο» (CJNG). Το συγκεκριμένο καρτέλ θεωρείται το ισχυρότερο στο Μεξικό, με περίπου 19.000 μέλη και παρουσία σε περισσότερες από 20 πολιτείες.