Συνελήφθη 39χρονος αλλοδαπός σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης για εμπλοκή σε επεισόδιο πυροβολισμών που είχε σημειωθεί έξω από κατάστημα εστίασης στον Άγιο Δημήτριο Αττικής στις 12 Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής 19 Απριλίου 2026, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εξιχνίασης του περιστατικού. Σε βάρος του 39χρονου εκκρεμούσε ένταλμα για την εμπλοκή του ως φυσικού αυτουργού στην επίθεση.

Ύστερα από πολύμηνες και συντονισμένες έρευνες, αστυνομικοί του Τμήματος Ειδικών Ερευνών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας εντόπισαν τον κατηγορούμενο το απόγευμα του Σαββάτου 18 Απριλίου 2026 να διαμένει σε κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης σε περιοχή της Ανατολικής Αττικής.

Διαβάστε ακόμα: Άγιος Δημήτριος: Δύο συλλήψεις για τους πυροβολισμούς σε ψητοπωλείο – Καταζητείται 39χρονος

Τις πρωινές ώρες της Κυριακής πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, με τη συνδρομή της Ε.Κ.Α.Μ. και παρουσία δικαστικού λειτουργού. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ο άνδρας εντοπίστηκε εντός της οικίας και συνελήφθη χωρίς να υπάρξει αντίσταση.

Όπως διαπιστώθηκε, πέραν του εντάλματος σύλληψης, σε βάρος του εκκρεμούσε και εισαγγελική διάταξη, με την οποία είχε ανακληθεί προηγούμενη απόφαση αποφυλάκισής του. Διατάχθηκε έτσι η έκτιση ποινής κάθειρξης συνολικής διάρκειας οκτώ ετών, τριών μηνών και έξι ημερών για τα αδικήματα της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και της ληστείας κατά συναυτουργία.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω.