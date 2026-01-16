Εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος το αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου, έξω από ψητοπωλείο στον Άγιο Δημήτριο Αττικής.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας 70χρονος άνδρας και μια 42χρονη γυναίκα, η οποία φέρεται ως ηθική αυτουργός, ενώ αναζητείται ένας 39χρονος συνεργός. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ηθική αυτουργία σε ανθρωποκτονία, απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και βεγγαλικών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από την έρευνα του Τμήματος Ειδικών Ερευνών και την ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού, προέκυψε ότι η 42χρονη μπήκε αρχικά στο κατάστημα και διαπληκτίστηκε με τον ιδιοκτήτη του. Λίγη ώρα αργότερα, επέστρεψε στο σημείο μαζί με τον 39χρονο, ο οποίος, έπειτα από λεκτική αντιπαράθεση και με παρότρυνσή της, πυροβόλησε εναντίον του επιχειρηματία, τραυματίζοντάς τον στον μηρό.

Στο σημείο έσπευσε τότε ο 70χρονος πατέρας του ιδιοκτήτη, οπλισμένος, και ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών με τον 39χρονο, κατά την οποία ο ηλικιωμένος τραυματίστηκε στο πόδι. Ο δράστης διέφυγε με το όχημά του, ενώ η 42χρονη τράπηκε σε φυγή πεζή.

Ύστερα από αστυνομικές επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 13 και την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν η 42χρονη στο πλαίσιο του αυτοφώρου και ο 70χρονος κατόπιν εντάλματος σύλληψης.

Κατά τη διάρκεια ερευνών σε οικίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 25.695 ευρώ, 10.500 δολάρια, ένα αεροβόλο πιστόλι, φυσίγγιο και βολίδες αεροβόλων, μαχαίρι, κροτίδα, καπνογόνο, όχημα, κινητό τηλέφωνο και 10 σπρέι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ για τον 39χρονο έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τον ανακριτή και παραμένει καταζητούμενος.