Έντονη ανησυχία επικρατεί στους κατοίκους του Αγίου Δημητρίου μετά τις ζημιές που προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση της παραμονής των Χριστουγέννων, με τις καθιζήσεις και τις φθορές στο οδικό δίκτυο να εγείρουν σοβαρά ζητήματα ασφάλειας.

Ανησυχία από την καθίζηση

Στο ρέμα της Πικροδάφνης, τα ορμητικά νερά προκάλεσαν καθίζηση και το οδόστρωμα κατέρρευσε, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί γκρεμός βάθους 10 μέτρων σε απόσταση «αναπνοής» από μία πολυκατοικία.

«Πάντα όταν βρέχει κατεβάζει νερό πολύ», λένε κάτοικοι.

Στο σημείο έφτασε και κλιμάκιο της ΕΥΔΑΠ, αφού αγωγός αποχέτευσης κινδυνεύει να αποκαλυφθεί με αποτέλεσμα όλα τα λύματα να καταλήξουν στο ποτάμι.

Ο δήμος έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τρεις μήνες, ενώ αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες αποκατάστασης.