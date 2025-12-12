Για την δολοφονία στην Φοινικούντα, προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου ζήτησαν και έλαβαν οι δύο κατηγορούμενοι για ηθική αυτουργία στην διπλή δολοφονία , που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Ο δικηγόρος του ανιψιού, Ιωάννης Βέρρας, δήλωσε μιλώντας στην εκπομπή Live News, ότι «είναι σοκαρισμένος. Δηλώνει αθώος μέχρι και σήμερα. Θέλουμε να δούμε, ποια ήταν αυτά τα στοιχεία που τον κατέστησαν κατηγορούμενο». Ο ίδιος πρόσθεσε, πως ο εντολέας του θεωρεί, ότι είναι θύμα της υπόθεσης. «Δεν ξέρω εάν χρησιμοποιεί πακιστανικά κινητά. Είναι σοκαρισμένος και δηλώνει αθώος», υπογράμμισε. Η σύλληψη του ανιψιού για την δολοφονία στην Φοινικούντα αιφνιδίασε το οικογενειακό του περιβάλλον. Ο ξάδελφός του, Λεωνίδας, κατέρρευσε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ενώ σε κατάσταση σοκ βρίσκεται και η μητέρα του Διονύση.

Η σχέση θείου και ανιψιού

Ο 68χρονος θείος είχε μεγαλώσει τον ανιψιό του προσφέροντάς του μια άνετη ζωή. Τον θεωρούσε παιδί του, κάτι που αποτυπώνεται και στη διαθήκη του, όπου του αφήνει σχεδόν το σύνολο της περιουσίας του. Σήμερα, ο ανιψιός κατηγορείται ότι ενορχήστρωσε τη δολοφονία του. Ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή, ωστόσο οι τηλεφωνικές επικοινωνίες και η βιασύνη του να πουλήσει ακίνητα, φαίνεται πως τον ενοχοποιούν.

Η μητέρα του δηλώνει: «Το παιδί μου είναι αθώος. Δεν με νοιάζει τι θα πουν. Είναι αθώος, θα το φωνάζω μέχρι να πεθάνω». Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανιψιός φέρεται να μετέφερε τον 22χρονο δράστη στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας, με τη διθέσια Mercedes που του είχε χαρίσει ο θείος του. Παρά τις επιβαρυντικές ενδείξεις, επιμένει στην αθωότητά του. «Εκείνες οι μέρες ήταν για μένα οι χειρότερες της ζωής μου. Καθάριζα με γαλότσες τα αίματα του θείου μου. Όλοι μιλάνε έξω από το παιχνίδι», είχε πει λίγες ημέρες μετά το έγκλημα στο Live News.

Φέρεται επίσης να είχε πείσει τον θείο του, ότι πίσω από τις προηγούμενες απόπειρες δολοφονίας του βρισκόταν ο 17χρονος εγγονός του.

Φοινικούντα: Οι 22χρονοι εκτελεστές και οι ηθικοί αυτουργοί

Η αποκάλυψη ότι οι δύο νεαροί δεν έδρασαν μόνοι τους, αλλά εκτελούσαν εντολές, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Η μητέρα του ενός μιλώντας στην εκπομπή του MEGA, είπε: «Ε, συγγνώμη, δεν φαινόταν; Όλο αυτό ήταν τρελό… Είναι πολύ ψυχοφθόρο. Ο στόχος μου ήταν να προστατευτεί το παιδί μου και η οικογένειά μας».

Η ανακρίτρια φαίνεται να έχει καταλήξει, ότι ο 22χρονος που παραδόθηκε μόνος του δηλώνοντας «συνεργός» στο έγκλημα, ήταν ο άνθρωπος που σήκωσε το όπλο και εκτέλεσε τα θύματα και όχι ο 22χρονος ελληνοβρετανός, όπως είχε αρχικά αναφερθεί. Ο πατέρας του τελευταίου τόνισε μιλώντας στην εκπομπή Live News: «Αυτό ισχυριζόμασταν από την αρχή. Το παιδί δεν φταίει. Έκανε το λάθος και ακολούθησε τον φίλο του, τίποτε άλλο».

Οι δύο 22χρονοι, που ήταν φίλοι από παιδιά, εργάζονταν κατά καιρούς στον επιχειρηματία, φίλο του ανιψιού, ο οποίος επίσης κατηγορείται για ηθική αυτουργία.

Το τρίτο πρόσωπο στην υπόθεση

Στην υπόθεση εμπλέκεται και ένας συνεργάτης του επιχειρηματία, για τον οποίο έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Πρόκειται για 30χρονο γιο γνωστού επιχειρηματία εστίασης στην Πλάκα, ο οποίος (πατέρας) είχε επιστρέψει από τη Γερμανία και απεβίωσε πριν 5 χρόνια.

Ο 30χρονος έχει κληρονομήσει ακίνητα στην Πλάκα, τα οποία πούλησε στη μητέρα και τα αδέλφια του, αποκομίζοντας περίπου 900.000 ευρώ. Διατηρεί στενή φιλία και επιχειρηματική σχέση με τον εργοδότη των 22χρονων, καθώς ήταν γνωστός του από τα σχολικά χρόνια.

Φοινικούντα: Μαρτυρίες συγγενών και φίλων

Συγγενείς και φίλοι του μιλώντας στην εκπομπή Live News, τον περιέγραψαν ως εσωστρεφή και απόμακρο. «Ήταν πάντα λίγο βαρύς, το ’παιζε ιστορία», είπε ένας φίλος του. Η μητέρα του ανέφερε, ότι έχει μέρες να επικοινωνήσει μαζί του, καθώς το τηλέφωνό του δεν λειτουργεί. «Δεν έχω λόγια. Δεν ήταν κοντά μας τα τελευταία χρόνια, δεν μιλούσε, δεν ξέραμε τι κάνει», σημείωσε συγκινημένη.

Άλλος συγγενής του είπε ότι «χάλαγε πολλά χρήματα. Πούλησε όλη την κληρονομιά του και μετά κατέρρευσε οικονομικά. Είχε τα πάντα και τα έχασε όλα». Ο 30χρονος βρίσκεται στο εξωτερικό και αντιμετωπίζει κατηγορίες για συνέργεια.

Μετά τις εξελίξεις αυτές, θεωρείται θέμα χρόνου η νέα κλήση των δύο 22χρονων ενώπιον της ανακρίτριας για συμπληρωματικές καταθέσεις.

Φοινικούντα : Πώς έφθασαν οι Αρχές στις νέες συλλήψεις

Ο ανιψιός του δολοφονημένου επιχειρηματία αναδεικνύεται, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, σε πρόσωπο-«κλειδί» για την εξιχνίαση της υπόθεσης. Η εκπομπή Live News παρουσίασε τις αντιφάσεις στις καταθέσεις του, τα σημεία που προκάλεσαν υποψίες για τη στάση του την ώρα του εγκλήματος και τη σχέση του με τον επίσης κατηγορούμενο εργοδότη των δύο φερόμενων ως φυσικών αυτουργών.

Οι Αρχές εντόπισαν επτά κρίσιμα σημεία, στα οποία ο κατηγορούμενος υπέπεσε σε λάθη και αντιφάσεις. Οι μαρτυρίες του ελέγχθηκαν διεξοδικά, αποκαλύπτοντας ασυνέπειες στις περιγραφές του για τη σκηνή του εγκλήματος. Στην πρώτη του κατάθεση ανέφερε, ότι «ήμουν με τον επιστάτη στο τζάκι όρθιοι», ενώ στη δεύτερη ότι «καθόμουν στην καρέκλα απέναντι από τον θείο μου και σηκώθηκα γιατί νόμιζα ότι ερχόταν πελάτης».

Αντιφάσεις παρατηρήθηκαν και στις περιγραφές του για τις πρώτες κινήσεις του μετά τη δολοφονία. Οι ισχυρισμοί του κρίθηκαν ασύμβατοι με την ανάλυση του ηχητικού ντοκουμέντου που κατέγραψε τους πυροβολισμούς. «Βγαίνοντας από τη ρεσεψιόν, άρχισα να τρέχω αριστερά και ο επιστάτης προς τα ψυγεία και φαινόταν ότι “θόλωσε” και εγώ τον προέτρεψα να τρέξει και άρχισε να τρέχει προς το μέρος μου», είπε αρχικά. «Αρχίζω να τρέχω προς τα έξω λέγοντας στον επιστάτη “τρέχα ρε”. Έτρεξα πρώτος και αυτός προς το μέρος μου, αν και είχα φύγει πιο μακριά», πρόσθεσε στη συμπληρωματική.

Εκείνα τα δευτερόλεπτα, όπως υποστήριξε, ήταν σε κατάσταση σοκ και δεν μπορούσε να μιλήσει. Στην πρώτη του κατάθεση δεν έκανε λόγο για το τηλεφώνημα προς τον εργοδότη των δύο 22χρονων, γεγονός που αποκάλυψαν οι αστυνομικοί αργότερα, οδηγώντας τον σε νέα εκδοχή. «Για να καταλάβετε τι σχέση έχω με τον εργοδότη του 22χρονου, ήταν το πρώτο άτομο που ζήτησα από την κοπέλα μου να καλέσει μετά το φονικό, γιατί εγώ ήμουν σε σοκ και δεν μπορούσα να μιλήσω», υποστήριξε στη συμπληρωματική του κατάθεση.

Η σύντροφός του επιβεβαίωσε, ότι εκείνος δεν μπορούσε να επικοινωνήσει και της ζήτησε να καλέσει έναν φίλο του, καθώς το κινητό του βρισκόταν στη ρεσεψιόν, στον τόπο του εγκλήματος. Αρχικά ο ανιψιός ισχυριζόταν ότι τηλεφώνησε σε αδελφικό του φίλο, όμως αργότερα ανέφερε, ότι είχαν χαθεί για μεγάλο διάστημα και μόλις πρόσφατα είχαν ξαναεπικοινωνήσει. «Με τον φίλο μου δεν μιλούσαμε τόσο συχνά από το 2022 και μετά. Από τον Απρίλιο του 2025 ξεκίνησα να μιλάω πιο συχνά μαζί του, πήγα στην Αθήνα στα γενέθλιά του τον Μάιο του 2025 και εκείνος ήρθε στη Φοινικούντα στις 8/8/2025 στα γενέθλιά μου» υποστήριξε.

Μετά την αναγνώριση των δύο συλληφθέντων στην Αθήνα, ο ανιψιός ζήτησε από τον επιχειρηματία να τον επιστρέψει στη Φοινικούντα, κάτι που όπως είπε, εκείνος αρνήθηκε. «Όταν βγήκα από την ΓΑΔΑ, πήρα τηλέφωνο τον φίλο μου και του είπα, ότι αναγνώρισα τον 22χρονο και μου είπε “ναι, το ξέρω, θα στο έλεγα. Τώρα θα μπλέξουν και εμένα”. Του είπα, αν θεωρεί καλύτερο, να πάω σπίτι του να διανυκτερεύσω και μου είπε καλύτερα να μην πάω. Επέστρεψα με ταξί από Αθήνα και έκτοτε δεν έχουμε ξαναμιλήσει».

Αντιφάσεις και με τις καταθέσεις της συντρόφου

Σημαντικό στοιχείο προέκυψε και από την κατάθεση της συντρόφου του κατηγορούμενου. Ενώ οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν το αυτοκίνητο του 33χρονου να φθάνει λίγο πριν το διπλό φονικό, εκείνη υποστήριξε, ότι βρίσκονταν στο κάμπινγκ από το πρωί. «Την Κυριακή 05/10 είχαμε πάει με τον σύντροφό μου από το πρωί στο κάμπινγκ και κάναμε διάφορες δουλειές. Γύρω στις 20:08, όπως βλέπω στο κινητό μου, πήγα στο εστιατόριο του κάμπινγκ για να δω τι φαγητά είχε. Άφησα μέσα στον χώρο της ρεσεψιόν τον σύντροφό μου, τον επιστάτη και τον 68χρονο» είπε στην κατάθεσή της.

Το ζήτημα της περιγραφής του εκτελεστή

Το έβδομο κρίσιμο σημείο αφορά τις περιγραφές του για τον 22χρονο, που φέρεται ως συνεργός και σύμφωνα με την ανακρίτρια είναι ο εκτελεστής του διπλού εγκλήματος. Οι αστυνομικοί εντόπισαν λάθη στις περιγραφές των ρούχων του. «Ο άνδρας αυτός φορούσε κοντομάνικο λευκό πουκάμισο με ρίγες, χρώματος ή μαύρο ή μπλε ή γκρι. Δεν θυμάμαι αν φορούσε βερμούδα ή παντελόνι, αλλά σίγουρα δεν ήταν τζιν» είχε πει. «Από τη θήκη κιθάρας έβγαλα ένα τζιν και μια κοντομάνικη μπλούζα τύπου πόλο και τα φόρεσα», είχε πει απολογούμενος ο 22χρονος.

Οι αντιφάσεις στις περιγραφές, η απόκρυψη του τηλεφωνήματος και οι ασυνέπειες για τη σκηνή του εγκλήματος αποτέλεσαν καθοριστικά στοιχεία για την έρευνα. Ο ανιψιός του δολοφονημένου επιχειρηματία κατηγορείται πλέον για ηθική αυτουργία.