Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το διπλό έγκλημα στη Φοινικούντα, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για τον ρόλο των εμπλεκομένων και τις κινήσεις τους πριν και μετά το φονικό.

Το κατηγορητήριο, βάσει του οποίου η ανακρίτρια εξέδωσε τρία εντάλματα σύλληψης, ρίχνει φως στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας. Ήδη έχουν συλληφθεί ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ένας επιχειρηματίας, στενός του φίλος, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμη ένα άτομο.

Ο ρόλος του ανιψιού

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 33χρονος ανιψιός του 68χρονου θύματος –μοναδικός επιζών του εγκλήματος και κληρονόμος της περιουσίας του– φέρεται να είχε ενεργό συμμετοχή στον σχεδιασμό. Μαζί με τον επιχειρηματία φίλο του, φέρεται να πίεσε και να έπεισε τον 22χρονο Χ.Τ. να διαπράξει το έγκλημα. Επιπλέον, επικοινωνούσε μαζί του μέσω πακιστανικού κινητού, συντονίζοντας τόσο την άφιξή του όσο και τις κινήσεις του στον χώρο του κάμπινγκ. Παραμένει ανοιχτό το ερώτημα αν φιλοξένησε τον δράστη μετά το φονικό, ενώ είναι γνωστό ότι την επόμενη ημέρα τον μετέφερε στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας.

Όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο: «Ο ανιψιός του μαζί με τον εργοδότη, φορτικά με συνεχείς προτροπές έπεισαν τον 22χρονο Χ.Τ. να μεταβεί στις 7 Σεπτέμβρη στη Φοινικούντα όπου και τέλεσε την πρώτη απόπειρα κατά του 68χρονου. Τη μέρα του διπλού φονικού μιλούσε όλη μέρα με τον 22χρονο Χ.Τ. με πακιστανικά κινητά προκειμένου ο 22χρονος να τον ενημερώνει πού βρίσκεται και αν φτάνει στο κάμπινγκ, ενώ την επόμενη μέρα πήγε τον 22χρονο με το αυτοκίνητό του από τη Φοινικούντα στα ΚΤΕΛ στην Καλαμάτα. Ο ανιψιός, ενεργώντας από κοινού με τον επιχειρηματία και πρώην εργοδότη των 22χρονων, με τον οποίο συνδέονται με στενή φιλική σχέση, με φορτικότητα και συνεχείς προτροπές και παραινέσεις έπεισαν τον 22χρονο Χ.Τ., ο οποίος βρισκόταν υπό την απόλυτη επιρροή του εργοδότη του, να κάνει το έγκλημα».

Οι κατηγορίες για τον εργοδότη

Για τον 32χρονο επιχειρηματία, εργοδότη των δύο 22χρονων και στενό φίλο του ανιψιού, το κατηγορητήριο αναφέρει ότι έδωσε οδηγίες στον 22χρονο τόσο την παραμονή όσο και την ημέρα του εγκλήματος.

Μετά το φονικό, φέρεται να συντόνισε με τον ανιψιό και τη σύντροφό του τη διαφυγή του δράστη και το περιεχόμενο των καταθέσεών τους στις Αρχές. Όπως σημειώνεται: «Το βράδυ της παραμονής και καθόλη τη διάρκεια της μέρας του εγκλήματος επικοινωνούσε με τον 22χρονο Χ.Τ. τόσο απευθείας ο ίδιος όσο και μέσω του συνεργάτη του, του τρίτου κατηγορούμενου, με πακιστανικά κινητά, ενώ αμέσως μετά το διπλό φονικό έως και την επόμενη ημέρα συνομιλούσε αδιάκοπα με τον ανιψιό και τη σύντροφο του ανιψιού, προκειμένου να μεθοδεύσουν τόσο το περιεχόμενο της ένορκης κατάθεσης του ανιψιού στο Α.Τ. Πύλου όσο και την ασφαλή διαφυγή του 22χρονου».

Το τρίτο πρόσωπο

Το τρίτο ένταλμα αφορά συνεργάτη του 32χρονου επιχειρηματία, ο οποίος φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο στην εκτέλεση του σχεδίου. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, παρείχε οδηγίες στον 22χρονο Χ.Τ. για τη μετάβασή του στη Φοινικούντα και ενημέρωνε τον ηθικό αυτουργό για την πορεία του.

Όπως αναφέρεται: «Γνωρίζοντας τον ανθρωποκτόνο δόλο του 22χρονου Χ.Τ., του έδωσε σαφείς και αναλυτικές οδηγίες για την ασφαλή μετάβασή του από την Αθήνα στη Φοινικούντα, συνομιλώντας με αυτόν τόσο αμέσως πριν συναντηθεί με τον άλλο 22χροονο για να ξεκινήσουν από την Αθήνα, αλλά και κατά τη διάρκεια της μέρας μέχρι να φτάσουν στο κάμπινγκ και να κάνουν το έγκλημα. Οι συνομιλίες γίνονταν με πακιστανικό κινητό και στη συνέχεια ενημέρωσε στις 20:15 τον ηθικό αυτουργό και εργοδότη».