Λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι έφτασαν στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας οι δύο άνδρες που έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι ηθικής αυτουργίας για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα, το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, θεωρείται βέβαιο ότι θα ζητήσουν και θα λάβουν προθεσμία, προκειμένου οι συνήγοροί τους να ενημερωθούν πλήρως για το περιεχόμενο της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί εις βάρος τους.

Τόσο ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, όσο και ο 31χρονος επιχειρηματίας από την Αθήνα και φίλος του υποστηρίζουν, ότι δεν έχουν καμία σχέση με τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Τα τηλέφωνα πριν και μετά το έγκλημα

Όπως μεταδίδει το MEGA, καθοριστικό ρόλο φέρεται να έπαιξαν οι τηλεφωνικές επικοινωνίες πριν και μετά το έγκλημα, πολλές από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν μέσω πακιστανικών τηλεφώνων. Την ίδια στιγμή, η έντονη προσπάθεια του ανιψιού να πουλήσει ακίνητα σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές αμέσως μετά τη δολοφονία, ενίσχυσε τις υποψίες των αρχών.

Σημειώνεται πως στην υπόθεση εμπλέκεται και συνεργάτης του επιχειρηματία, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, ο οποίος ωστόσο βρίσκεται στο εξωτερικό και κατηγορείται για συνέργεια.

«Δέχομαι απειλές»

Μιλώντας αποκλειστικά στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA η Αμαλία Τομαρά, ανιψιά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, αποκάλυψε πως δέχεται απειλές.

«Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα πριν από μερικές ημέρες. Όχι από τον Ντάνι (σ.σ.: ο ανιψιός του θύματος) ή από την οικογένειά του. Ήταν κάποιος που ίσως να θέλει να τον προστατέψει και να τον ρίξει στα ‘μαλακά’». «Η οικογένεια θα έπρεπε να είναι σε κοινή γραμμή, έχουμε ένα ιερό σκοπό να βρεθούν οι δράστες. Δεν υπάρχει συστράτευση της οικογένειας, αλλά ένας αποκλεισμός από την υπόθεση», είπε η Κατερίνα Φραγκάκη, δικηγόρος της ανιψιάς του θύματος, καταγγέλλοντας αποκλεισμό από τη δικογραφία.

«Το δικαίωμα της υποστήριξης της κατηγορίας το έχει η αδερφή του θύματος, που είναι ουσιαστικά η κληρονόμος, εφόσον δεν τρέχει η διαδικασία να θεωρηθεί ανάξιος ο ξάδερφος της Αμαλίας. (Η αδερφή του θύματος και μητέρα της Αμαλίας) έχει δύο δικηγόρους, που βγαίνουν τηλεοπτικά και λένε ότι δεν έχουμε δικαίωμα. Εμείς δεν πάμε να τους πάρουμε το δικαίωμα. Υπάρχει και πίεση προς την Αμαλία και αυτό της έχει δημιουργήσει άγχος», συμπλήρωσε η κα Φραγκάκη.