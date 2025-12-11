Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση της Φοινικούντας, μετά την απόφαση της ανακρίτριας Καλαμάτας να εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον ανιψιό του δολοφονημένου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ — τον άνθρωπο στον οποίο το θύμα είχε αφήσει όλη την περιουσία του. Σε βάρος του ανιψιού έχει απαγγελθεί η κατηγορία της ηθικής αυτουργίας.

Ο άτυχος 68χρονος τον είχε μεγαλώσει προσφέροντάς του μια άνετη ζωή, τον θεωρούσε σαν παιδί του και τον είχε ορίσει κύριο κληρονόμο στην τελευταία διαθήκη του.

Παρόλα αυτά, ο ανιψιός βρίσκεται τώρα αντιμέτωπος με κατηγορίες για ηθική αυτουργία τόσο στη δολοφονία του θείου του όσο και στην απόπειρα δολοφονίας εναντίον του τον περασμένο Σεπτέμβριο. Μαζί του συνελήφθη και ένας επιχειρηματίας, στενός του φίλος, ο οποίος φέρεται να ήταν εργοδότης των δύο 22χρονων που έχουν ήδη προφυλακιστεί.

Τι αναφέρει το κατηγορητήριο για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ

Σύμφωνα με πληροφορίες του Βασίλη Λαμπρόπουλου, αστυνομικού συντάκτη των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», στο κατηγορητήριο αναφέρεται πως ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, την ημέρα της δολοφονίας, είχε επικοινωνία με τον φερόμενο συνεργό στη δολοφονία μέσω πακιστανικών κινητών ώστε να συνεννοηθούν για την ώρα άφιξης στο κάμπινγκ αλλά και για την επόμενη ημέρα όπου φαίνεται να τον βοήθησε να μεταβεί στα ΚΤΕΛ.

Για τον εργοδότη αναφέρεται πως μετά τη δολοφονία έως την επόμενη ημέρα συνομιλούσε αδιάκοπα για τον ανιψιό αλλά και με τη σύντροφό του ώστε να μεθοδεύσουν το περιεχόμενο της ένορκης κατάθεσης που θα έδιναν.

Ποιος πάτησε τη σκανδάλη

Σύμφωνα με το σκεπτικό της ανακρίτριας, που οδήγησε στην έκδοση τριών νέων ενταλμάτων, ο άνθρωπος που πάτησε τη σκανδάλη στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, ίσως να μην ήταν εκείνος που όλοι θεωρούσαν μέχρι τώρα, μετέδωσε το MEGA.

Δηλαδή να μην είναι ο 22χρονος Ελληνοβρετανός που είχε αρχικά κατονομαστεί, αλλά ο 22χρονος που εμφανίστηκε αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ, υποστηρίζοντας πως είχε απλώς βοηθητικό ρόλο. Θεωρείται ζήτημα χρόνου η κλήση τους ενώπιον της για νέες καταθέσεις.

Στην υπόθεση εμπλέκεται κι ένας συνεργάτης του επιχειρηματία, για τον οποίο έχει βγει επίσης ένταλμα σύλληψης. Ο ίδιος βρίσκεται στο εξωτερικό και κατηγορείται για συνέργεια.

Το πρωί της Παρασκευής οι δύο κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν στα δικαστήρια Καλαμάτας.