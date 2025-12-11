Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, αφού εκτός από τους δύο 22χρονος που έχουν συλληφθεί ως φυσικοί αυτουργοί του εγκλήματος και παραμένουν κρατούμενοι, χθες Τετάρτη (10/12) συνελήφθησαν ως ηθικοί αυτουργοί ο 32χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα, καθώς και ο επιχειρηματίας φίλος του, ο οποίος ήταν και εργοδότης των νεαρών δραστών.

Μιλώντας στην εκπομπή Live News η αδελφή του 68χρονου θύματος και μητέρα της ανιψιάς του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, Αμαλίας Τομαρά, είπε μιλώντας με δάκρυα στα μάτια, ότι ο αδελφός της ήταν πολύ καλός άνθρωπος, ενώ αναφερόμενη στη σύλληψη του ανιψιού της, είπε πως «είναι πολύ καλό παιδί». Ο δε αδελφός της Αμαλίας Τομαρά δήλωσε αιφνιδιασμένος από τη σύλληψη του 32χρονου ξαδέλφου του και αποκάλυψε, ότι μετά το έγκλημα «το πρώτο που μου είπε ο Διονύσης, ήταν να μην το μάθει η μάνα μου».

Ξεσπά η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Στην εκπομπή μίλησε και η ανιψιά του 68χρονου, που δολοφονήθηκε μέσα στην επιχείρησή του, Αμαλία Τομαρά, η οποία είχε αναφέρει στο παρελθόν, ότι υποπτευόταν ανθρώπους από την οικογένειά της, ως εμπλεκόμενους στο φονικό. Η ίδια αναφέρθηκε αρχικά στη δήλωση της μητέρας της, ότι ο ανιψιός «είναι καλό παιδί», λέγοντας πως η μητέρα της πάσχει από άνοια.

«Η μητέρα μου είναι με αγωγή μετά το εγκεφαλικό της. Ό,τι είπε σήμερα και ό,τι είπε και ο αδελφός μου, είναι κατόπιν της καθοδήγησης των δικηγόρων. Φοβούνται. Εγώ ας φάω το κεφάλι μου. Εγώ θα συνεχίσω. Ο πατέρας μου τη βραδιά του φονικού είπε “ο Ντάνι τον σκότωσε”. Μπαμπά με ακούς; Μην λες, ό,τι σου λένε οι δικηγόροι. Εγώ δεν θα σταματήσω» είπε χαρακτηριστικά.

Σε σχέση με την περιουσία δήλωσε: «Θα διεκδικήσω με νύχια και με δόντια, ό,τι μου ανήκει. Και μετά θα το δώσω στα παιδιά μου. Ο Κώστας μας φρόντιζε όλους. Θέλω να πουν, τι είχε γίνει τότε με τον γιο μου», είπε αναφερόμενη σε δηλώσεις που είχε κάνει ο 32χρονος συλληφθής, ότι ο 68χρονος θείος τους είχε υποψίες, ότι πίσω από την απόπειρα που είχε γίνει εναντίον του τον περασμένο Σπτέμβριο, ήταν ο γιος της ανιψιάς του.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, Κατερίνα Φραγκάκη, η Αμαλία Τομαρά, πρόκειται να προχωρήσει σε μηνύσεις σε όσους κατηγόρησαν τον γιο της.