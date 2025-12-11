Ένταση επικράτησε στα δικαστήρια της Καλαμάτας, όπου οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες που φέρονται ως ηθικοί αυτουργοί στη διπλή ανθρωποκτονία στη Φοινικούντα.

Την ώρα που η ανιψιά του εκλιπόντος ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, Αμαλία Τομαρά, έκανε δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης, άγνωστος άνδρας εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά και της επιτέθηκε λεκτικά, εκτοξεύοντας ύβρεις τόσο προς εκείνη όσο και προς τη δικηγόρο της οικογένειας, Κατερίνα Φραγκάκη. Αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο για άλλη υπόθεση, επενέβησαν άμεσα, απομακρύνοντας τον άνδρα και αποκαθιστώντας την τάξη. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν περαιτέρω επεισόδια.

Αναζητείται τρίτο πρόσωπο για συνέργεια

Παράλληλα, συνεχίζονται οι εξελίξεις στην έρευνα για τη δολοφονία. Οι δύο κατηγορούμενοι, ο ανιψιός του θύματος και ένας επιχειρηματίας φίλος του πρώτου, αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας τις επόμενες ώρες. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και ένα τρίτο πρόσωπο. Πρόκειται για έναν 30χρονο Έλληνα, στενό συνεργάτη του επιχειρηματία, που βρίσκεται στη Γερμανία και αναζητείται για συνέργεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ρόλος του φέρεται να συνδέεται με τη διευκόλυνση των δύο 22χρονων που κατηγορούνται για την εκτέλεση του εγκλήματος, παρέχοντάς τους μέσο διαφυγής μετά την πράξη.

Η δικηγόρος της οικογένειας, Κατερίνα Φραγκάκη, επισήμανε ότι από την πρώτη στιγμή υπήρχαν ενδείξεις πως οι δύο αρχικά συλληφθέντες δεν ενήργησαν μόνοι τους. «Μιλήσαμε από νωρίς για περισσότερους δράστες. Καταθέτουμε συνεχώς στοιχεία και πιστεύουμε ότι θα υπάρξουν και άλλες συλλήψεις», ανέφερε, τονίζοντας τον σεβασμό στη μυστική διαδικασία και στο τεκμήριο αθωότητας.