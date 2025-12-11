Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων έφτασαν οι δύο συλληφθέντες για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα. Η διαδικασία είναι τυπική. Θα εκτελεστεί το ένταλμα και αναμένεται να οδηγηθούν σε ανακριτή της Καλαμάτας.

Πιο συγκεκριμένα, λγιο πριν τις 10:00 ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ένας 32χρονος επιχειρηματίας, μετέβησαν στην Ευελπίδων. ​Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν χθες σε περιοχή της Βούλας, στο σπίτι του επιχειρηματία, όπου βρίσκονταν εκείνη την ώρα μαζί. Πλέον, αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας στη διπλή δολοφονία.

​Εκτός από τους δύο συλληφθέντες, ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί και για έναν ακόμη επαγγελματία, ο οποίος φέρεται ως συναυτουργός στο φονικό, αλλά πιθανότατα βρίσκεται στο εξωτερικό τη δεδομένη χρονική στιγμή.

​Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, ο οποίος διώκεται ως ηθικός αυτουργός, ήταν ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του εγκλήματος και είχε ισχυριστεί ότι ο δράστης πυροβόλησε και προς το μέρος του, χωρίς όμως να τον πετύχουν οι σφαίρες.

​Υπενθυμίζεται ότι στις 5 Οκτωβρίου είχαν δολοφονηθεί ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και ο επιστάτης, όταν άγνωστος εισέβαλε στη ρεσεψιόν και τους πυροβόλησε. Για τη φυσική αυτουργία και συνεργεία της δολοφονίας είχαν συλληφθεί λίγες ημέρες μετά το έγκλημα δύο 22χρονοι.

Δικηγόρος ανιψιού: «Αρνείται τις κατηγορίες, είναι σε άθλια ψυχολογική κατάσταση»

«Ο πελάτης μου είναι αρνητικός απέναντι σε οποιαδήποτε κατηγορία μπορεί να δημιουργηθεί από το συγκεκριμένο συμβάν», δήλωσε ο δικηγόρος του 31χρονου, Γιάννης Βέρρας.

«Δεν γνωρίζω το αποδεικτικό υλικό, δεν γνωρίζω με ποια στοιχεία επεκτάθηκε η ποινική δίωξη και για ποιο λόγο εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης καθώς από την πρώτη στιγμή είχε θέσει τον εαυτό του στη διάθεση των Αρχών. Δεν είναι ύποπτος φυγής ή ύποπτος τέλεσης νέων εγκλημάτων για να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Παρ’ όλα αυτά είναι εμπειρότατη η κυρία ανακρίτρια, έχει εκδώσει το ένταλμα σύλληψης, αναμένουμε να δούμε με ποια στοιχεία έχει εκδοθεί αυτό και με ποια στοιχεία επεκτάθηκε η ποινική δίωξη σε βάρος τους», επισήμανε.

«Ο εντολέας μου δεν μπορεί να καταλάβει με ποια στοιχεία οδηγήθηκε κατηγορούμενος. Η ψυχολογική κατάστασή του είναι άθλια», κατέληξε ο δικηγόρος του ανιψιού.

Πώς οι αρχές οδηγήθηκαν στις δύο συλλήψεις

Η σύλληψη του 33χρονου ανιψιού του ιδιοκτήτη κάμπινγκ έγινε μετά τα εντάλματα που εξέδωσε η ανακρίτρια στο πλαίσιο της έρευνας για το έγκλημα στη Φοινικούντα.

Πριν από λίγο καιρό, ύστερα από εντολή της Ανακρίτριας πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε δύο καταστήματα, μια καφετέρια και ένα κατάστημα με δερμάτινα είδη στο Κολωνάκι, ιδιοκτησίας του φίλου του ανιψιού του θύματος.

Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία η σημαντική πρόοδος στην εξιχνίαση της υπόθεσης οφείλεται στην ανάλυση ηλεκτρονικών ευρημάτων, τα οποία είχαν κατασχεθεί πριν από περίπου 20 ημέρες σε επιχείρηση της αστυνομίας σε δύο καταστήματα εστίασης στο Κολωνάκι.

Από τους υπολογιστές, τα κινητά και τα USB sticks, οι ειδικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών κατάφεραν να ανακτήσουν διαγραμμένες συνομιλίες και μηνύματα μεταξύ των συλληφθέντων.

Κομβικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης διαδραμάτισαν και οι μαρτυρικές καταθέσεις συγγενών του θύματος, οι οποίες επιβεβαίωσαν ότι υπήρχαν σοβαρές οικογενειακές διαφορές, ενώ η διαθήκη του 68χρονου, που άφηνε μεγάλο μέρος της περιουσίας στον ανιψιό, αποτέλεσε κρίσιμο στοιχείο.

Παράλληλα, οι κάμερες ασφαλείας και η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου συνέδεσαν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα με τις κινήσεις των φυσικών αυτουργών.

Πάντως μέχρι τώρα δεν έχουν εντοπιστεί το όπλο της δολοφονίας που εκτελέστηκαν ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ με την τεράστια περιουσία και ο επιστάτης του, ούτε το σκούτερ με το οποίο διέφυγαν οι δύο νεαροί δράστες.

Υπενθυμίζεται πως ήδη προφυλακισμένοι για την διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ είναι δύο νεαροί, 22 και 23 ετών, οι οποίοι φέρονται ως συνεργός και φυσικός αυτουργός στην διπλή δολοφονία που έγινε στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Το χρονικό της δολοφονίας

Η διπλή δολοφονία έγινε την Κυριακή 5 Οκτωβρίου μέσα στο κάμπινγκ της Φοινικούντας στη Μεσσηνία.

Τότε ο ανιψιός είχε ισχυριστεί ότι ο δράστης εκτός από τα δύο θύματα πυροβόλησε και εκείνον αλλά δεν τον πέτυχε καμία σφαίρα και έτσι κατάφερε να ξεφύγει προς τη τραπεζαρία του κάμπινγκ όπου κάλεσε απευθείας από το κινητό της συντρόφου του τον 32χρονο επιχειρηματία από την Αθήνα.

Οι αρχές από την πρώτη στιγμή είχαν εντοπίσει αντιφάσεις στα λεγόμενα του 33χρονου ανιψιού όμως μέχρι εκείνη τη ώρα τίποτα δεν το συνέδεε με το διπλό φονικό.

Στα μέσα Οκτωβρίου συνελήφθησαν οι δύο 22χρονοι αναβάτες του σκούτερ, οι οποίοι καθ όλη τη διάρκεια της ανάκρισης, έπεφταν σε αντιφάσεις ρίχνοντας τις ευθύνες ο ένας στον άλλον.