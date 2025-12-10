Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, με τη σύλληψη του ανιψιού του 68χρονου επιχειρηματία και του επιστήθιου φίλου του 33χρονου και πρώην εργοδότη των δύο 22χρονων κατηγορούμενων ως φυσικών αυτουργών του εγκλήματος.

Ο ανιψιός και κύριος κληρονόμος του 68χρονου εθεάθη σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής Live News στη Φοινικούντα τρεις φορές την τελευταία εβδομάδα, με τις πληροφορίες να αναφέρουν, ότι επισκέφθηκε την περιοχή για να κλείσει οικονομικούς λογαριασμούς. Συγκεκριμένα, ο 33χρονος φέρεται να είχε προχωρήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα, μετά την δολοφονία, σε πωλήσεις τουλάχιστον δέκα ακινήτων από την προσωπική του περιούσια και όχι από την κληρονομιά του θείου του, με το ποσό που φέρεται να έχει συγκεντρωθεί, να σημαίνει «συναγερμό στις Αρχές.

Συγκεκριμένα, το ποσό που φέρεται να συγκεντρώνεται από αυτές τις αγοραπωλησίες, είναι αρκετά μεγάλο και τίθενται δύο ερωτηματικά. Από τις Αρχές φέρεται να εκτιμάται ή ότι ο 33χρονος ήθελε να συγκεντρώσει χρήματα, ενδεχομένως είτε για να τα μεταφέρει κάπου ή σε κάποιους, είτε είχε αντιληφθεί ότι ο κλοιός έσφιγγε και ήθελε να έχει μετρητά, είτε φοβόταν ότι αν συλλαμβανόταν, η περιουσία του θα δεσμευόταν και δεν θα μπορούσε να την αξιοποιήσει.

Ανατροπή με τον φυσικό αυτουργό του εγκλήματος

Ανατροπή όμως υπάρχει σύμφωνα με το πόρισμα της ανακρίτριας που χειρίστηκε την υπόθεση και με τον φυσικό αυτουργό του διπλού φονικού, δηλαδή ποιος ήταν αυτός που πυροβόλησε και σκότωσε τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον 60χρονο επιστάτη. Αυτός σύμφωνα με την ανακρίτρια δεν είναι άλλος, από τον 22χρονο που παραδόθηκε δηλώνοντας συνεργός στο έγκλημα. Ο 22χρονος έριχνε από την αρχή το έγκλημα στον 22χρονο φίλο του, οδηγό του σκούτερ που συνελήφθη λίγες ημέρες αργότερα στην Καλλιθέα Ατικής.

Μάλιστα, ο 22χρονος που εμφανιζόταν μέχρι σήμερα ως «συνεργός» στην διπλή δολοφονία, ήταν και ο αυτουργός της προηγούμενης επίθεσης στον 68χρονο επιχειρηματία στις 7 Σεπτεμβρίου, επίθεση για την οποία η ανακρίτρια κατηγορεί ως ηθικό αυτουργό και πάλι τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Μίλησαν τα «πακιστανικά» κινητά

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής Live News, στις έρευνες για την εξιχνίαση του εγκλήματος και τον εντοπισμό και σύλληψη και των ηθικών αυτουργών του εγκλήματος συνέβαλαν τα «πακιστανικά» κινητά, που χρησιμοποιούσαν οι εμπλεκόμενοι. Αυτά λοιπόν «μίλησαν» και σύμφωνα με την ανακρίτρια, ο ανιψιός του θύματος ασκούσε πιέσεις πρις τις 7 Σεπτεμβρίου με τηλεφωνήματα και μηνύματα στον 22χρονο που τελικά πυροβόλησε τον 68χρονο και τον 60χρονο στο κάμπινγκ, να δολοφονήσει τον θείο του.

Επιπλέον, προκύπτει ότι από ένα τέτοιο κινητό τηλεφώνησε ο 22χρονος στον ανιψιό του θύματος στις 5 Οκτωβρίου, για να τον ενημερώσει για την ώρα που θα έφθαναν στη Φοινικούνται με το σκούτερ.