Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, καθώς η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ όπου σημειώθηκε το φονικό, καταγγέλλει σημαντικές καθυστερήσεις στη δικαστική έρευνα και όπως αναφέρει, έχει προγραμματισμένο ραντεβού με τον υπουργό Δικαιοσύνης τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να του παρουσιάσει τα στοιχεία, που έχει στη διάθεσή της.

Μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», μαζί με τη δικηγόρο της Κατερίνα Φραγκάκη, η ανιψιά του 68χρονου θύματος περιέγραψε ένα κλίμα «δυσαρέσκειας και απογοήτευσης», επισημαίνοντας ότι έχουν υποβληθεί οκτώ αιτήματα στην Εισαγγελία Καλαμάτας χωρίς ουσιαστική ανταπόκριση. Σύμφωνα με τη δικηγόρο, η διαδικασία παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες, ακόμη και στην παραλαβή πρωτοκόλλων. Παρά την προσκόμιση νέων στοιχείων από την οικογένεια, η ανταπόκριση των αρχών παραμένει περιορισμένη. «Πολύ σοβαρά στοιχεία δεν έχουν εξεταστεί, από κάμερες μέχρι μαρτυρίες κατοίκων», σημειώνει, προσθέτοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ενημερώθηκαν πως τα καταγραφικά έχουν ήδη διαγραφεί.

Η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα, εμφανώς συγκινημένη, δηλώνει ότι έχει αναγκαστεί να γίνει «ντετέκτιβ» για να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με την διπλή δολοφονία. «Εντόπισα κάμερες που δεν ελέγχθηκαν ποτέ από τις αρχές. Έχω στα χέρια μου μαρτυρίες και φωτογραφικό υλικό από κάτοικο της Βρετανίας, ο οποίος ισχυρίζεται ότι είχε δει άγνωστα άτομα να κινούνται ύποπτα στην περιοχή έναν μήνα πριν από το έγκλημα».

Έγκλημα στη Φοινικούντα : «Φοβάμαι για τη ζωή μου και για την οικογένειά μου»

Η ίδια καταγγέλλει, ότι παρά τα στοιχεία αυτά, δεν έχει ακόμη κληθεί για κατάθεση από την ανακρίτρια, ενώ έχει ζητήσει να τεθεί υπό προστασία, όπως υποστηρίζει, έπειτα από περιστατικά παρακολούθησης που φέρεται να έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα. «Φοβάμαι για τη ζωή μου και για την οικογένειά μου. Έχω καταθέσει αίτημα προστασίας από τον Οκτώβριο και δεν έχω λάβει καμία απάντηση», δηλώνει.

Παράλληλα, σε τηλεφωνική της παρέμβαση στην εκπομπή, γνωστοποίησε ότι έχει κλείσει ραντεβού με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, όπου –όπως είπε– θα ζητήσει την ανάθεση της υπόθεσης σε Εφέτη-ανακριτή. «Την άλλη εβδομάδα έχω κλείσει ραντεβού με τον κ. Φλωρίδη στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Θα φτάσω την υπόθεση μέχρι τέλους. Το οφείλω στη μνήμη του ανθρώπου που με μεγάλωσε σαν πατέρας», τονίζει.

Η ανιψιά του 68χρονου δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει τις προσπάθειές της, ακόμη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εφόσον κρίνει ότι η έρευνα δεν προχωρά με την απαιτούμενη ταχύτητα.