Οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς οι αρχές εκφράζουν την πεποίθηση ότι πίσω από το έγκλημα δεν βρίσκονται μόνο οι δύο συλληφθέντες, ηλικίας 22 ετών. Έχουν περάσει 48 ημέρες από τη στιγμή που ο ιδιοκτήτης κάμπινγκ και ο επιστάτης του έπεσαν νεκροί από πυροβολισμούς μέσα στον χώρο.

Οι αστυνομικοί αναζητούν αποδείξεις για πρόσωπα που ήδη βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ερευνών. Αν και θεωρούν ότι οι δύο νεαροί δεν ήταν απλώς εκτελεστικά όργανα, εκτιμάται πως πίσω από το μακελειό ενδέχεται να κρύβονται και άλλα άτομα.

Οι κατηγορούμενοι ρίχνουν ο ένας την ευθύνη στον άλλον για το ποιος πάτησε τη μοιραία σκανδάλη, ενώ το έγκλημα διαπράχθηκε μέσα στο κάμπινγκ της Φοινικούντας. Η αστυνομία προσπαθεί να αποσαφηνίσει τον ρόλο του καθενός και να διαπιστώσει ποια ήταν τα πραγματικά κίνητρα.

Νέα στοιχεία από τις έρευνες

Την περασμένη εβδομάδα, οι αρχές πραγματοποίησαν έφοδο στην επιχείρηση του εργοδότη ενός εκ των δύο συλληφθέντων. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατασχέθηκαν ένας φορητός υπολογιστής και ένα κινητό τηλέφωνο, τα οποία εξετάζονται για τυχόν ενοχοποιητικά στοιχεία.

Ο επιχειρηματίας, ο οποίος φέρεται να διατηρεί σχέσεις με τον ανιψιό του θύματος, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να κληθεί εκ νέου για συμπληρωματική κατάθεση. Παράλληλα, οι αρχές ερευνούν αν υπήρξε οποιαδήποτε εμπλοκή του στο φονικό.

Καταθέσεις και μαρτυρίες

Στα δικαστήρια της Καλαμάτας βρέθηκε για τρίτη φορά η σύντροφος του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος είναι και ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας της διπλής δολοφονίας. Οι αρχές κατέσχεσαν τα κινητά τηλέφωνα του ζευγαριού, αναζητώντας νέα στοιχεία που θα μπορούσαν να φωτίσουν την υπόθεση.

Τα ερωτήματα γύρω από τη μυστηριώδη υπόθεση παραμένουν πολλά, ενώ οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται με στόχο να αποδειχθεί ποιοι πραγματικά κρύβονται πίσω από το στυγερό έγκλημα.

Ο Σταύρος Μπαλάσκας, μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο» του MEGA, υπογράμμισε ότι θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως οι δύο συλληφθέντες δεν είναι οι μοναδικοί εμπλεκόμενοι στη δολοφονία.