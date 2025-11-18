Σε τρία πρόσωπα έχει στρέψει την έρευνά της η ανακρίτρια που έχει αναλάβει εξ’ ολοκλήρου την πολύκροτη υπόθεση της Φοινικούντας. Στον 33χρονο ανιψιό και βασικό κληρονόμο της τεράστιας περιουσίας, τη σύντροφό του και τον εργοδότη των δύο κατηγορούμενων που τυγχάνει να είναι και αδελφικός φίλος του ανιψιού.

«Ο εντολέας μου βρισκόταν χτες στη Θεσσαλονίκη για επαγγελματικούς λόγους. Τον κάλεσαν από την Αστυνομία και του είπαν να πάει στην κοντινότερη αστυνομική διεύθυνση, όπως κι έπραξε. Ό,τι έγινε στην Αστυνομία καλύπτεται από το απόρρητο της ανακριτικής διαδικασίας», λέει ο δικηγόρος του επιχειρηματία, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Χθες, οι αστυνομικοί έκαναν «φύλλο και φτερό» τις δύο επιχειρήσεις που διατηρεί ο 32χρονος στο κέντρο της Αθήνας. Ο ίδιος βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη για επαγγελματικές υποχρεώσεις και μετά από κλήση, πήγε στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα και παρέδωσε το κινητό του τηλέφωνο.

Το ίδιο έπραξαν στην Καλαμάτα ο ανιψιός και η σύντροφός του.

Οι καταθέσεις

Και οι τρεις έχουν καταθέσει περισσότερες από μία φορές. Χθες, για τη σύντροφο του ανιψιού, ήταν η τρίτη φορά. Για τον εργοδότη, που αναμένεται να δώσει και αυτός μία κατάθεση στην ανακρίτρια Καλαμάτας, η δεύτερη. Για τον ανιψιό είναι η πέμπτη. Διόλου περίεργο αν αναλογιστεί κανείς πως είναι ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας που σώθηκε από τα πυρά του αδίστακτου δολοφόνου.

«Με το που άκουσα τους πυροβολισμούς, άρχισα να τρέχω και φώναξα και στον επιστάτη να κάνει το ίδιο. Φαινόταν ότι θόλωσε. Του φώναξα να τρέξει κι άρχισε να τρέχει προς το μέρος μου», είχε καταθέσει.

Ο ίδιος είχε πει πως και οι τρεις βολές που έριξε ο δολοφόνος στον επιστάτη βρήκαν στόχο, αλλά στην τέταρτη, που προοριζόταν για εκείνον, ο δράστης αστόχησε.

Από εκείνο το σημείο αρχίζει η περιγραφή της συντρόφου του, που την ώρα του μακελειού βρισκόταν στο εστιατόριο του κάμπινγκ.

«Καθώς μιλούσα με τη μητέρα μου στο τηλέφωνο, άκουσα κάποια δυνατά ‘μπαμ’. Ήμουν σίγουρη ότι ήταν πυροβολισμοί και όχι πυροτεχνήματα. Κλείνω το τηλέφωνο και αμέσως βλέπω τον σύντροφό μου να μπαίνει στο εστιατόριο φωνάζοντας ‘βοήθεια, πάρτε το 100’. Μετά έπεσε μπροστά μου και είπε ‘έχουν πέσει πυροβολισμοί, είναι νεκροί’. Ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου πήρε την Αστυνομία, γιατί δεν ήταν σε θέση να τηλεφωνήσει».

Η πρώτη κλήση που έκανε το ζευγάρι αμέσως μετά το έγκλημα ήταν στον καρδιακό φίλο του ανιψιού που βρισκόταν στην Αθήνα και, όπως αποδείχθηκε, υπήρξε εργοδότης και των δύο νεαρών που αργότερα συνελήφθησαν για τις δύο δολοφονίες.

«Όταν με κάλεσαν να μου πουν τι έγινε στο κάμπινγκ νόμιζα ότι μου κάνουν πλάκα. Όταν είδα τη φωτογραφία με τους δύο πάνω στο σκούτερ, αναγνώρισα τον ‘συνεργό’ αλλά δεν πήρα τηλέφωνο τον ανιψιό να του το πω γιατί μου είχε πει ότι θα έρθει στην Αθήνα για να κάνει την αναγνώριση. Δεν του είπα τίποτα γιατί δεν ήθελα να μπλέξω. Αυτά τα δύο παιδιά εγώ δεν τα έχω ικανά να το έχουν κάνει όλο αυτό. Γνωρίζω ότι ο ‘συνεργός’ έχει 2 κινητά και ο ‘εκτελεστής’ έχει έναν αριθμό αλλά δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα γιατί έχω να τον δω 4 χρόνια», έχει πει ο 32χρονος.

Ένας ισχυρισμός πάντως που έρχεται σε πλήρη αντίφαση με την αποκάλυψη που είχε κάνει το Live News στα τέλη Οκτωβρίου για δύο απανωτές κλήσεις που είχε κάνει ο φερόμενος ως εκτελεστής στον εργοδότη μία ημέρα πριν την πρώτη απόπειρα σε βάρος του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ανακρίτρια περιμένει τα αποτελέσματα από την ανάλυση των κινητών και των υπολογιστών για τις επικοινωνίες που έγιναν και μέσω των εφαρμογών όπως WhatsApp και Viber τις επίμαχες ώρες.

«Τα παιδιά μας είναι ‘καθαρά’. Είναι στη διάθεση της Αστυνομίας πάντα και στην ανακρίτρια σε ό,τι ζητήσουν. Πήγαν και χτες και θα πάνε όσες φορές τους καλούν. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Όσες φορές τους χρειαστούν, θα είναι στη διάθεση της Αστυνομίας. Δεν έχουν κάτι να κρύψουν. Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στην Αστυνομία. Περιμένουμε να λάμψει η αλήθεια, να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης», λέει από την πλευρά της στο MEGA η μητέρα του ανιψιού.

Περίεργες συνδέσεις

Τα πράγματα περιπλέκονται ακόμη περισσότερο από την στιγμή που οι τρεις αυτοί άνθρωποι γνωρίζουν τουλάχιστον τον έναν από τους δύο κατηγορούμενους.

«Στο μαγαζί του εργοδότη γνωρίσαμε και τον 22χρονο ‘συνεργό’. Το καλοκαίρι του 2022, μου ζήτησε να έρθει στο κάμπινγκ και τον έβαλα να μένει δωρεάν δίπλα στη ρεσεψιόν», έχει καταθέσει ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

«Από ό,τι θυμάμαι είχε έρθει και πέρσι. Τον είχαμε γνωρίσει στο μαγαζί του εργοδότη. Δούλευε ως πωλητής εκεί και μας έλεγε ότι είναι πολύ καλός γιατί προσελκύει τα κορίτσια. Μετά την καύση στις 10 Οκτωβρίου, πήγαμε για φαγητό με τον εργοδότη και την κοπέλα του. Φευγαλέα είδαμε και τον 22χρονο αλλά δεν μας φάνηκε περίεργη η συμπεριφορά του», έχει πει από τη μεριά της η σύντροφός του.

Ο 32χρονος δε, γνωρίζει και τους δύο συλληφθέντες καθώς κατά καιρούς είχε στη δούλεψή του και τους δύο.

«Γνωρίζω τον ‘συνεργό’ γιατί δούλευε σε εμένα 6 – 7 μήνες από το 2021. Δούλευε σε εμένα κάποιους μήνες και ο ‘εκτελεστής’ που ήταν φίλος του. Εκείνος τον έφερε για να καλύπτει τα ρεπό του. Τον Ιούλιο του ’25 ξεκίνησε πάλι να εργάζεται σε εμένα ο ‘συνεργός’. Στο μαγαζί μου είχε γνωρίσει τον ανιψιό και τον θαύμαζε για την οικονομική του κατάσταση επειδή κάπνιζε πούρα και είχε ακριβό αυτοκίνητο».

Τέλος, σε κάθε περίπτωση, οι 22χρονοι φαίνεται πως γνώριζαν πρόσωπα και καταστάσεις στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, με τις Αρχές να επιχειρούν να βρουν τη σύνδεση μεταξύ των προσώπων και κυρίως το κίνητρο που είχαν οι δύο νεαροί να σκοτώσουν εν ψυχρώ δύο άτομα που γνώριζαν ελάχιστα.