Ένας άνθρωπος που γνώριζε πολύ καλά τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα, που δολοφονήθηκε στις 5 Οκτωβρίου μαζί με τον επιστάτη της επιχείρησης από δύο 22χρονους, οι οποίοι συνελήφθησαν και έχουν ήδη προφυλακιστεί, μίλησε για πρώτη φορά στην εκπομπή Live News και εξέφρασε τις σκέψεις που περνούν από το μυαλό του μετά το διπλό έγκλημα και για όλα όσα ακούστηκαν, σε αντιδιαστολή με όσα εκείνος γνώριζε και συζητούσε κατά καιρούς με τον 68χρονο.

«Ακούω στην τηλεόραση, πραγματικά και εκνευρίζομαι, ότι ήταν ένας ιδιότροπος άνθρωπος. Δεν ήταν ιδιότροπος» είπε αρχικά ο κουμπάρος του 68χρονου και συνέχισε: «Εκείνο που με εκπλήσσει μόνο, είναι που ο Κώστας ήταν ένα έξυπνο άτομο, πώς δεν το κατάλαβε;». Οι δυο τους γνωρίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του ’70, είχαν συγκατοικήσει στην Καλαμάτα και με το πέρασμα του χρόνου η φιλία τους εξελίχθηκε σε κουμπαριά. «Ήταν μόνος του που το έφτιαξε, μόνος του προσπάθησε, μόνος του δημιούργησε και βοήθησε όλη την στενή του οικογένεια» τονίζει.

Όπως λέει, ο 68χρονος ήταν αυτοδημιούργητος και διαχρονικά επίμονος με τους στόχους που έβαζε. «Ξεκίνησε χωρίς λεφτά καθόλου και τον ξέρω πολύ καλά, μέναμε μαζί στο ίδιο σπίτι» λέει. Τα τελευταία χρόνια συζητούσαν πολλές φορές από κοντά. Για τον ίδιο, δεν ήταν έκπληξη η απόφαση του 68χρονου να ορίσει ως κύριο κληρονόμο τον ανιψιό του, αφού όπως λέει «τον αγαπούσε, είχαν στενές σχέσεις». Παλαιότερα όμως ήξερε πως η σχέση του 68χρονου με τον ανιψιό του είχε δοκιμαστεί. Όπως είπε «έλεγε ότι “έχω προβλήματα με τον …, αλλά θα τα καταφέρω”. Ήταν επίμονος άνθρωπος ο Κώστας, δύστροπος δεν ήταν».

Η πρώτη απόπειρα και τα λόγια του επιχειρηματία

Ο 68χρονος επιχειρηματίας είχε μπει, όπως φαίνεται, στο στόχαστρο, χωρίς ο ίδιος να έχει αντιληφθεί τον κίνδυνο. Απόδειξη, τα λόγια που είχε πει στον κουμπάρο του μετά την πρώτη απόπειρα εναντίον του τον περασμένο Σεπτέμβριο. «”Αστειότητες” μου είπε “είναι αυτά”. Αυτό θυμάμαι που μου είπε. “Αν σου πω ποιον υποψιάζομαι, θα γελάει ο κόσμος”».

Η ανακρίτρια έχει στρέψει την έρευνά της στον 33χρονο ανιψιό και βασικό κληρονόμο της περιουσίας του επιχειρηματία, στη σύντροφό του και στον εργοδότη των δύο κατηγορούμενων που τυγχάνει να είναι και αδελφικός φίλος του ανιψιού.

«Δεν πιστεύω ότι είχε λόγους να φοβάται»

Τα τρία άτομα που βρίσκονται στο μικροσκόπιο της έρευνας, έχουν κληθεί το τελευταίο διάστημα για συμπληρωματικές καταθέσεις. Η σύντροφος του ανιψιού τρεις φορές, ο εργοδότης κλήθηκε για δεύτερη φορά, ενώ ο ανιψιός κλήθηκε για πέμπτη φορά. Οι στενοί συγγενείς και οι φίλοι του δολοφονημένου επιχειρηματία περιμένουν να μάθουν όλη την αλήθεια. Τις επίσημες απαντήσεις για το διπλό έγκλημα που συντάραξε τη Φοινικούντα και ολόκληρη τη χώρα.

Ο κουμπάρος του 68χρονου λέει, ότι «είναι ντροπή και η τέφρα και οι διαθήκες και όλη αυτή η διαδικασία που κάνουν για την περιουσία». Ο άνθρωπος που μίλησε στο MEGA, εκτίμησε πως όλα όσα δημιούργησε ο 68χρονος, θα πουληθούν. Κανείς από τους δικούς του ανθρώπους, όπως είπε, δεν έχει τη διάθεση και τη δυνατότητα να τα συντηρεί.