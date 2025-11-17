Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας σε κάμπινγκ της Φοινικούντας στη Μεσσηνία, με τις διωκτικές Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες, όχι μόνο στην περιοχή, αλλά και στην Αθήνα, ενώ η ανακρίτρια κάλεσε εκ νέου σε κατάθεση την σύντροφο του ανιψιού του δολοφονημένου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής Live News του MEGA, η σύντροφος του ανιψιού του 68χρονου κλήθηκε σήμερα το πρωί (17/11) να καταθέσει εκ νέου για την υπόθεση. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν, ότι η ανακρίτρια έχει προχωρήσει σε ερωτήσεις, που αφορούν το τι συνέβη πριν και μετά το διπλό φονικό. Την ίδια ώρα, αποκαλύπτεται πως ο σύντροφός της φαίνεται ότι έχει προχωρήσει στην πώληση ενός ακινήτου, το οποίο ήταν στο όνομά του, έναντι 160.000 ευρώ. Επιπλέον, φαίνεται πως δεν έχει κάνει ακόμα αποδοχή της κληρονομιάς του δολοφονημένου θείου του.

Έφοδος της Αστυνομίας στα καταστήματα του φίλου του 33χρονου

Το μεσημέρι της Δευτέρας (17/11) αστυνομικοί έκαναν έφοδο σε καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας, όπου εργαζόταν ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός στη διπλή δολοφονία. Οι Αρχές πήραν από τα καταστήματα στοιχεία, που ίσως θεωρούν σημαντικά για την εξέλιξη της υπόθεσης, όπως έγγραφα και τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 32χρονος φέρεται να ήταν εργοδότης του ενός εκ των δύο προφυλακισμένων, ενώ διατηρούσε στενή φιλική σχέση με τον ανιψιό και μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα της διπλής δολοφονίας, τον ανιψιό του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που αποτελεί ένα από τα δύο θύματα. Υπενθυμίζεται πως ο επιχειρηματίας είναι ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο επικοινώνησε ο ανιψιός του θύματος αμέσως μετά τη δολοφονία του θείου του.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές προχώρησαν και σε νέες έρευνες στο κάμπινγκ που έγινε η δολοφονία, αλλά και στο σπίτι του δολοφονημένου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.