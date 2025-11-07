Οι έρευνες για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα μπαίνουν πλέον στην τελική τους φάση, με τις Αρχές να αξιολογούν προσεκτικά νέα στοιχεία και μαρτυρίες που έρχονται καθημερινά στο φως. Στην κάμερα του Live News του Νίκου Ευαγγελάτου, νέες αποκαλύψεις ρίχνουν φως στις σχέσεις των προσώπων που εμπλέκονται στην τραγωδία.

«Η μητέρα μου είχε τσακωθεί με τον θείο και νονό μου»

Ο 17χρονος «εγγονός» του 68χρονου επιχειρηματία, που είχε αποκληρωθεί από τη διαθήκη του παππού του, μίλησε αποκλειστικά στο Live News εκφράζοντας τη θλίψη του για τον χαμό του. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι το βράδυ του εγκλήματος δεν βρισκόταν στο κάμπινγκ, αλλά έκανε βόλτα στο πάρκο της Φοινικούντας με φίλους.

«Ένας φίλος μου έστειλε μήνυμα γύρω στις 9 το βράδυ ενώ ήμουν έξω για βόλτα. Από τις 7 το απόγευμα ήμουν εκεί. Πήγα για σουβλάκια στις 8:30 και μετά συνέχισα τη βόλτα μου», αναφέρει.

Όπως λέει, μόλις ενημερώθηκε για το μακελειό, έτρεξε στο κάμπινγκ και αντίκρισε αστυνομικούς να έχουν αποκλείσει την είσοδο.

«Μόλις διάβασα το μήνυμα για το διπλό φονικό, πήγα αμέσως να δω αν είναι αλήθεια και είδα τους αστυνομικούς».

Οι σχέσεις με τον 68χρονο

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, οι σχέσεις του με τον 69χρονο το τελευταίο διάστημα ήταν καλές, αν και υπήρξαν εντάσεις στο παρελθόν. Όπως περιγράφει η μητέρα του, είχε προηγηθεί ένας καβγάς μαζί του.

«Ο θείος μάς βοηθούσε πολύ. Τον τελευταίο χρόνο είχαμε μετακομίσει από την Αθήνα στη Φοινικούντα και μας είχε αφήσει να μένουμε δωρεάν στο σπίτι του. Επειδή δούλευα στο μίνι μάρκετ του κάμπινγκ, η μητέρα μου ανησυχούσε για την υγεία μου και ήθελε να σταματήσω. Είχε τσακωθεί μαζί του για αυτό και είχαν σταματήσει να μιλούν», λέει ο 17χρονος.

Ο αδίστακτος δράστης και το παζλ του εγκλήματος

Το πώς εξελίχθηκαν όλα δείχνει ότι ο δολοφόνος ήξερε ακριβώς ποιον στόχευε και ενήργησε ψύχραιμα και αποφασιστικά. Οι Αρχές, μεθοδικά και χωρίς δημοσιότητα, προσθέτουν καθημερινά νέα κομμάτια στο παζλ της υπόθεσης, εκτιμώντας ότι σύντομα θα δοθούν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα και θα αποκαλυφθεί η αλήθεια πίσω από το διπλό φονικό στη Φοινικούντα.