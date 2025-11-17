Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. στα καταστήματα του επιχειρηματία στην Αθήνα, στον οποίο εργαζόταν ο 22χρονος που έχει συλληφθεί για τη δολοφονία του ιδιοκτήτη κάμπινγκ και του επιστάτη του στη Φοινικούντα.

Η έρευνα πραγματοποιείται κατόπιν εντολής της ανακρίτριας του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, που χειρίζεται την υπόθεση, με στόχο τη συλλογή και διασταύρωση στοιχείων που θα μπορούσαν να ρίξουν φως σε κρίσιμα σημεία της πολύκροτης υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 32χρονος επιχειρηματίας φέρεται να ήταν εργοδότης ενός εκ των δύο προφυλακισμένων, ενώ διατηρούσε στενή φιλική σχέση με τον ανιψιό και μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα της διπλής δολοφονίας — τον ανιψιό του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ενός από τα δύο θύματα.

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθώς οι Αρχές προσπαθούν να χαρτογραφήσουν πλήρως το υπόβαθρο και τις διασυνδέσεις όλων των εμπλεκομένων.