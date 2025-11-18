Σημαντικές εξελίξεις σημειώθηκαν στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, 43 ημέρες μετά το φρικτό έγκλημα, το οποίο εξακολουθεί να συγκλονίζει τη χώρα. Παρά την προφυλάκιση δύο ατόμων, η έρευνα συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, καθώς οι Αρχές εστιάζουν στην πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Συγκεκριμένα, οι διωκτικές Αρχές προχώρησαν σε έρευνες σε δύο επιχειρήσεις στο κέντρο της Αθήνας, ιδιοκτησίας ενός 32χρονου επιχειρηματία, στενού φίλου του 33χρονου μοναδικού αυτόπτη μάρτυρα. Ο ίδιος επιχειρηματίας είναι επίσης εργοδότης του ενός εκ των δύο προφυλακισμένων. Στις έρευνες κατασχέθηκαν ψηφιακά πειστήρια, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, έγγραφα και άλλα αντικείμενα, τα οποία μεταφέρθηκαν στην Καλαμάτα για περαιτέρω ανάλυση. Αξιοσημείωτο είναι ότι από τον επιχειρηματία κατασχέθηκε και το κινητό του τηλέφωνο στη Θεσσαλονίκη, όπου βρισκόταν εκείνη την περίοδο.

Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκαν νέες έρευνες στη Μεσσηνία, με εντολή της ανακρίτριας, σε διάφορους χώρους που συνδέονται με την υπόθεση. Οι έρευνες περιλάμβαναν το κάμπινγκ, την οικία ενός από τα θύματα και για πρώτη φορά μια οικία που φέρεται να σχετίζεται με το έγκλημα. Κατά τη διάρκεια αυτών των ερευνών κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, φορητοί υπολογιστές και άλλα ψηφιακά μέσα.

Επιπλέον, η νεαρή φίλη του μοναδικού αυτόπτη μάρτυρα, η οποία βρισκόταν στο κάμπινγκ την νύχτα της δολοφονίας, κλήθηκε για τρίτη φορά να καταθέσει στην ανακρίτρια. Η κατάθεσή της, καθώς και η παρουσία του συντρόφου της, ο οποίος επίσης κλήθηκε για συμπληρωματικές πληροφορίες, αποτέλεσαν σημεία κλειδιά για την πορεία της έρευνας.

Η χθεσινή ημέρα σηματοδότησε μια κρίσιμη καμπή στην υπόθεση, με τις έρευνες να εξαπλώνονται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Μεσσηνία και τις καταθέσεις και κατασχέσεις να ρίχνουν φως σε νέες πτυχές της. Η ανάκριση βρίσκεται πλέον σε ένα κομβικό σημείο, με τις Αρχές να εξετάζουν με προσοχή κάθε νέο στοιχείο, καθώς η υπόθεση συνεχίζει να απασχολεί την κοινή γνώμη.