Συναγερμός στις Αρχές μετά την άγρια διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα, στη Μεθώνη.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, 70 χρονών, καθώς και ο επιστάτης, αλβανικής καταγωγής, έπεσαν νεκροί από τις σφαίρες του δράστη ο οποίος εξαφανίστηκε.

Η Αστυνομία έχει κινητοποιηθεί σε όλο τον νομό για τον εντοπίσει.

Η άγρια δολοφονία φαίνεται πως έγινε στις 20: 45

Ο δράστης πιστεύεται ότι μπήκε στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ και πυροβόλησε τον 70χρονο, ραυματίζοντάς τον θανάσιμα, σύμφωνα με το MessiniaLive.

Το έγκλημα έγινε μπροστά στον εργαζόμενο, που επιχείρησε να διαφύγει, με τον άγνωστο δράστη να πυροβολεί και αυτόν και να τον σκοτώνει.

Αμέσως μετά ο δράστης εξαφανίστηκε από το κάμπινγκ.

Από περίοικους ειδοποιήθηκε η αστυνομία που βρέθηκε μπροστά στο σοκαριστικό θέαμα, με τους δύο άνδρες να κείτονται αιμόφυρτοι στη ρεσεψιόν.

Εικάζεται ότι το όπλο του δράστη ήταν καραμπίνα.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσσηνίας συλλέγουν όλα τα στοιχεία, προκειμένου να εντοπίσουν τον δράστη του διπλού εγκλήματος, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται πώς ο δολοφόνος και τα θύματα γνωρίζονταν μεταξύ τους, χωρίς να είναι ακόμα γνωστό το κίνητρο του στυγερού εγκλήματος.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, πριν λίγο καιρό είχε συμβεί σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους, χωρίς όμως να δοθεί συνέχεια.