Φοινικούντα – Εξελίξεις στη συγκλονιστική υπόθεση της διπλής δολοφονίας του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ και του επιστάτη του, καθώς συνελήφθησαν ο ανιψιός του θύματος και ο στενός του φίλος, εργοδότης των δύο 22χρονων φερόμενων δραστών.

Οι δύο άνδρες κατηγορούνται για ηθική αυτουργία στη δολοφονία που συγκλόνισε τη Μεσσηνία. Σύμφωνα με την ανακρίτρια Καλαμάτας, σε βάρος τους εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο, συνεργάτης του εργοδότη, για συνέργεια.

Ο ανιψιός και ο φίλος του κατηγορούνται και για ηθική αυτουργία στην τελευταία απόπειρα δολοφονίας σε βαρος του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο Live News, ο ανιψιός είχε δηλώσει ότι αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο έγκλημα, υποστηρίζοντας πως διατηρούσε καλές σχέσεις με το θύμα. Αναφερόμενος στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον φίλο του αμέσως μετά τη δολοφονία, είχε πει: «είναι αδερφός μου, ήμουν σε σοκ, του είπα να έρθει στο χωριό γιατί δεν ήξερα τι να κάνω, έτρεμα».

Ο 31χρονος, μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του φονικού, υποστηρίζει ότι επέζησε επειδή τα πυρά των δραστών δεν τον βρήκαν, σε αντίθεση με τον θείο του και τον επιστάτη που σκοτώθηκαν στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ, το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου.

«Για ό,τι ανάκριση έχω κάνει έχω πει την αλήθεια. Γιατί να φοβηθώ; Μπορεί και να φοβάμαι μην έρθει κανείς αύριο και με απαγάγει για τα 30 εκατομμύρια και τον χρυσό», είχε δηλώσει, προσθέτοντας ότι έχει δεχθεί πίεση από την αστυνομία και τα μέσα ενημέρωσης. Όπως είπε, έμαθε από τις ειδήσεις ότι ο συνεργός των δραστών εργαζόταν στην επιχείρηση του φίλου του, ενώ τόνισε πως η αστυνομία δεν του είχε πει τίποτα.

«Δεν έχω καμία ενημέρωση – Με πήρε από το τηλέφωνο των κρατητηρίων»

Ο δικηγόρος του επιχειρηματία, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη ενημερωθεί για τους λόγους της σύλληψης του εντολέα του, ο οποίος παραμένει κρατούμενος στη ΓΑΔΑ. Όπως ανέφερε, «επικοινώνησα μαζί του, είναι σοκαρισμένος, είναι κάτι που δεν το περίμενε».

Ο γνωστός ποινικολόγος πρόσθεσε ότι ο πελάτης του είχε πάντοτε συνεργαστεί με τις αρχές: «Όποτε είχε κληθεί από την Αστυνομία, είχε πάει αυτοβούλως. Με πήρε από το τηλέφωνο των κρατητηρίων και μου είπε “είμαι αυτή τη στιγμή κρατούμενος, δεν ξέρω για ποιον λόγο, έλα να μιλήσουμε”».

Τέλος, ο κ. Δημητρακόπουλος υπογράμμισε ότι «αν διαβάσω τη δικογραφία και διαπιστώσω ότι υπάρχει συμβόλαιο θανάτου με σοβαρές ενδείξεις εμπλοκής του εντολέα μου, θα παραιτηθώ από την υπεράσπιση».

