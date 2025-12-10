Η Αστυνομία προχώρησε σε δύο συλλήψεις για την δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ και του 60χρονου επιστάτη, που σημειώθηκε στις 5 Οκτωβρίου στη Φοινικούντα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, συνελήφθησαν ως ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας, ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ένας επιχειρηματίας φίλος του από την Αθήνα. Οι αρχές αναζητούν με ένταλμα σύλληψης ένα τρίτο πρόσωπο – έναν άνδρα- που φέρεται να εμπλέκεται στη δολοφονία.

Η ανακρίτρια έβγαλε τα εντάλματα αξιοποιώντας το υλικό από τις άρσης απορρήτου των επικοινωνιών και από συμπληρωματικές καταθέσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανιψιός του θύματος και ο επιχειρηματίας φίλος του κατηγορούνται για ηθική αυτουργία στην δολοφονία ενώ το τρίτο πρόσωπο για το οποίο έχει εκδοθεί ένταλμα και δεν έχει ακόμη συλληφθεί κατηγορείται για συνέργεια και είναι φιλος του ανιψιού.

Η σύλληψη του ανιψιού και του φίλου του έγινε σε σπίτι στη Βούλα. Οι αστυνομικοί του ανθρωποκτονιών στις 11 το πρωί έλαβαν στα χέρια τους τους φακέλους με τα εντάλματα που είχε στείλει η ανακρίτρια και λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι τους πέρασαν χειροπέδες.

Κρατούνται στα γραφεία του Ανθρωποκτονιών και στη συνέχεια θα μεταφερθούν στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ για να περάσουν το βράδυ τους. Αύριο θα γίνει η μεταγωγή τους στην Καλαμάτα.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν ήδη προφυλακισθεί δύο 22χρονοι, ένας εκ των οποίων δούλευε στην καφετέρια στο Κολωνάκι του επιχειρηματία που συνελήφθη σήμερα.

Το χρονικό της δολοφονίας

Το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου 2025 μέσα στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, δύο άνθρωποι έπεσαν νεκροί από πυροβολισμούς. Θύματα ήταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και ο επιστάτης της επιχείρησης.

Σύμφωνα με μάρτυρες, ο δράστης — με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του — εισέβαλε στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ και πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη. Στη συνέχεια, όταν ο δεύτερος προσπάθησε να διαφύγει, τον σκότωσε κι αυτόν.

Ο μόνος αυτόπτης μάρτυρας του φόνου ήταν ο ανιψιός του 68χρονου, που εργαζόταν στην επιχείρηση.

Στις 14 Οκτωβρίου 2025 η αστυνομία συνέλαβε ως φερόμενο δράστη έναν 22χρονο . Συνελήφθη και δεύτερος 22χρονος, που προσήλθε αυτοβούλως στην αστυνομία και κατέθεσε πως ήταν συνοδηγός στη μοτοσικλέτα διαφυγής.

Περίπου έναν μήνα πριν το έγκλημα, ο 68χρονος είχε καταγγείλει στην αστυνομία απόπειρα δολοφονίας ενώ η νέα διαθήκη του, μόλις τρεις μέρες πριν τη δολοφονία, και οι σημαντικές αλλαγές σε κληρονόμους αφήνουν υποψίες ότι το κίνητρο ήταν οικονομικό.

Όμως παρά την προφυλακίσεις η υπόθεση παρέμενε ανοικτή σε ό,τι αφορά τα πραγματικά κίνητρα, αν υπήρχαν «ηθικοί αυτουργοί», και ποιοι επωφελούνταν ενδεχομένως από την αλλαγή στη διαθήκη του θύματος.

Πού εστίαζαν οι έρευνες των Αρχών

Οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα συνεχιζόνταν με εντατικούς ρυθμούς το προηγούμενο διάστημα, καθώς οι αρχές εξέφραζαν την πεποίθηση ότι πίσω από το έγκλημα δεν βρίσκονται μόνο οι δύο συλληφθέντες, ηλικίας 22 ετών.

Οι κατηγορούμενοι ρίχνουν ο ένας την ευθύνη στον άλλον για το ποιος πάτησε τη μοιραία σκανδάλη, ενώ η αστυνομία προσπαθούσε να αποσαφηνίσει τον ρόλο του καθενός και να διαπιστώσει ποια ήταν τα πραγματικά κίνητρα.

Πριν από κάποιες μέρες μάλιστα οι αρχές πραγματοποίησαν έφοδο στην επιχείρηση του εργοδότη ενός εκ των δύο συλληφθέντων και κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατασχέθηκαν ένας φορητός υπολογιστής και ένα κινητό τηλέφωνο, τα οποία εξετάστηκαν για τυχόν ενοχοποιητικά στοιχεία.