Στα δικαστήρια της Αθήνας οδηγούνται σήμερα, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη ενός κάμπινγκ στη Φοινικούντα και ο επιχειρηματίας φίλος του, οι οποίοι κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί της φονικής επίθεσης που στοίχισε τη ζωή στον 68χρονο ιδιοκτήτη και στον επιστάτη του τον περασμένο Οκτώβριο. Οι συλλήψεις, το μεσημέρι της Τετάρτης, έρχονται να προστεθούν στη σειρά των εξελίξεων γύρω από το σοκαριστικό αυτό έγκλημα, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να αναζητούν ένα τρίτο πρόσωπο που πιθανότατα έχει διαφύγει στο εξωτερικό, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο ότι έχει μεταβεί στη Γερμανία.

Οι δύο συλληφθέντες κρατούνται στη ΓΑΔΑ και αναμένεται εντός της ημέρας να οδηγηθούν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων για την εκτέλεση των ενταλμάτων και κατόπιν να μεταχθούν στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Πώς οι αρχές οδηγήθηκαν στις δύο συλλήψεις

Η σύλληψη του 33χρονου ανιψιού του ιδιοκτήτη κάμπινγκ έγινε μετά τα εντάλματα που εξέδωσε η ανακρίτρια στο πλαίσιο της έρευνας για το έγκλημα στη Φοινικούντα.

Πριν από λίγο καιρό, ύστερα από εντολή της Ανακρίτριας πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε δύο καταστήματα, μια καφετέρια και ένα κατάστημα με δερμάτινα είδη στο Κολωνάκι, ιδιοκτησίας του φίλου του ανιψιού του θύματος.

Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία η σημαντική πρόοδος στην εξιχνίαση της υπόθεσης οφείλεται στην ανάλυση ηλεκτρονικών ευρημάτων, τα οποία είχαν κατασχεθεί πριν από περίπου 20 ημέρες σε επιχείρηση της αστυνομίας σε δύο καταστήματα εστίασης στο Κολωνάκι.

Από τους υπολογιστές, τα κινητά και τα USB sticks, οι ειδικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών κατάφεραν να ανακτήσουν διαγραμμένες συνομιλίες και μηνύματα μεταξύ των συλληφθέντων.

Κομβικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης διαδραμάτισαν και οι μαρτυρικές καταθέσεις συγγενών του θύματος, οι οποίες επιβεβαίωσαν ότι υπήρχαν σοβαρές οικογενειακές διαφορές, ενώ η διαθήκη του 68χρονου, που άφηνε μεγάλο μέρος της περιουσίας στον ανιψιό, αποτέλεσε κρίσιμο στοιχείο.

Παράλληλα, οι κάμερες ασφαλείας και η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου συνέδεσαν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα με τις κινήσεις των φυσικών αυτουργών.

Πάντως μέχρι τώρα δεν έχουν εντοπιστεί το όπλο της δολοφονίας που εκτελέστηκαν ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ με την τεράστια περιουσία και ο επιστάτης του, ούτε το σκούτερ με το οποίο διέφυγαν οι δύο νεαροί δράστες.

Υπενθυμίζεται πως ήδη προφυλακισμένοι για την διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ είναι δύο νεαροί, 22 και 23 ετών, οι οποίοι φέρονται ως συνεργός και φυσικός αυτουργός στην διπλή δολοφονία που έγινε στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Το χρονικό της δολοφονίας

Η διπλή δολοφονία έγινε την Κυριακή 5 Οκτωβρίου μέσα στο κάμπινγκ της Φοινικούντας στη Μεσσηνία.

Τότε ο ανιψιός είχε ισχυριστεί ότι ο δράστης εκτός από τα δύο θύματα πυροβόλησε και εκείνον αλλά δεν τον πέτυχε καμία σφαίρα και έτσι κατάφερε να ξεφύγει προς τη τραπεζαρία του κάμπινγκ όπου κάλεσε απευθείας από το κινητό της συντρόφου του τον 32χρονο επιχειρηματία από την Αθήνα.

Οι αρχές από την πρώτη στιγμή είχαν εντοπίσει αντιφάσεις στα λεγόμενα του 33χρονου ανιψιού όμως μέχρι εκείνη τη ώρα τίποτα δεν το συνέδεε με το διπλό φονικό.

Στα μέσα Οκτωβρίου συνελήφθησαν οι δύο 22χρονοι αναβάτες του σκούτερ, οι οποίοι καθ όλη τη διάρκεια της ανάκρισης, έπεφταν σε αντιφάσεις ρίχνοντας τις ευθύνες ο ένας στον άλλον.