Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα και νέες αποκαλύψεις φέρνουν στο φως οι τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση που συγκλόνισε τη Μεσσηνία. Δυόμισι μήνες μετά το φονικό στο κάμπινγκ, ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας και ανιψιός του θύματος κατηγορείται πλέον ως ηθικός αυτουργός του εγκλήματος.

Η ανακρίτρια Καλαμάτας εξέδωσε εντάλματα σύλληψης τόσο για τον ίδιο όσο και για έναν 32χρονο επιχειρηματία από την Αθήνα, στενό του φίλο, καθώς και για ακόμη έναν επαγγελματία που φέρεται να συμμετείχε ως συναυτουργός στο φονικό.

Οι δύο πρώτοι συνελήφθησαν την Τετάρτη στη Βάρη και κατηγορούνται για ηθική αυτουργία στη δολοφονία. Αναμένεται να μεταφερθούν στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας και, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν.

Το χρονικό του εγκλήματος

Ήταν λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, όταν ένας νεαρός εισέβαλε στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα και σκότωσε με δύο σφαίρες τον 68χρονο ιδιοκτήτη. Με άλλες τρεις πυροβολιές τραυμάτισε θανάσιμα τον 60χρονο επιστάτη που προσπάθησε να διαφύγει.

Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη ήταν ο μοναδικός επιζών. Από την αρχή, η εκδοχή της ληστείας δεν έπεισε τις Αρχές, που ερευνούσαν ένα καλοστημένο σχέδιο δολοφονίας.

Μετά τα εντάλματα της ανακρίτριας, ο 33χρονος ανιψιός και κληρονόμος του θύματος, μαζί με τον επιχειρηματία φίλο του, συνελήφθησαν στην Αθήνα. Ένα τρίτο άτομο, επίσης φίλος του επιχειρηματία, αναζητείται και εκτιμάται ότι έχει διαφύγει στο εξωτερικό.

Η αλλαγή στη διαθήκη

Τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία, ο 68χρονος είχε συντάξει χειρόγραφη διαθήκη, αφήνοντας το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του στον ανιψιό του, «τον αγαπημένο του», όπως ανέφερε στο κείμενο.

Η διαθήκη ξεκινούσε με τη φράση «γράφω τη διαθήκη μου σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου». Ο ανιψιός κληρονομούσε ακίνητα, μετοχές του κάμπινγκ και τη διαχείριση των μελλοντικών εσόδων από πιθανή πώλησή του.

Στον επιστάτη του κάμπινγκ, που αποτέλεσε το δεύτερο θύμα της δολοφονίας, κληροδοτούσε οικόπεδο οκτώ στρεμμάτων και το 50% ενός αγροτεμαχίου.

Οι ύποπτες αντιδράσεις και οι απειλές

Μετά το διπλό φονικό, ο ανιψιός και η μητέρα του εμφανίζονταν συντετριμμένοι, δηλώνοντας ότι δεν είχαν λόγους να σκοτώσουν τον συγγενή τους, καθώς διέθεταν ήδη μεγάλη περιουσία.

Η ανιψιά του θύματος, που είχε αποκλειστεί από τη διαθήκη, κατήγγειλε ότι δέχθηκε απειλές μαζί με τη δικηγόρο της. Από την πρώτη στιγμή υποστήριζε πως ο δράστης προερχόταν από το οικογενειακό περιβάλλον.

Η έρευνα και τα νέα στοιχεία

Παρά τη σύλληψη των δύο φυσικών αυτουργών, που έπεφταν σε αντιφάσεις, η ανακρίτρια συνέχισε να λαμβάνει συμπληρωματικές καταθέσεις. Οι Αρχές εξέτασαν εξονυχιστικά βιντεοληπτικό υλικό και προχώρησαν σε άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου.

Οι καταθέσεις συγγενών οδήγησαν σε νέα τροπή, βάζοντας στο επίκεντρο των ερευνών τον ανιψιό του θύματος. Από νωρίς, οι αστυνομικοί θεωρούσαν πιθανό το κίνητρο να ήταν οικονομικές διαφορές.

Στα μέσα Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε έφοδος της Αστυνομίας στα καταστήματα του επιχειρηματία, όπου εργαζόταν ο 22χρονος που είχε αρχικά συλληφθεί ως εκτελεστής του εγκλήματος.

