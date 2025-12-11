Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας μετά τη σύλληψη για ηθική αυτουργία σε ανθρωποκτονία του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ στη Φοινικούντα και του επιχειρηματία φίλου του και εργοδότη των δύο κατηγορούμενων ως φυσικών αυτουργών του εγκλήματος.

Όπως είναι γνωστό, ο ανιψιός του θύματος αρνείται τις εις βάρος του κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στο έγκλημα. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε η εκπομπή Live News, εκτός του ότι έχει βρεθεί από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου, ότι μιλούσε μέσω «πακιστανικών» κινητών με τον 22χρονο φερόμενο ως «συνεργό», ο οποίος σύμφωνα με την ανακρίτρια, ήταν ο δολοφόνος του 68χρονου και του 60χρονου επιστάτη του κάμπινγκ, η δικαστική λειτουργός έχει στα χέρια της ένα αδιάσειστο ντοκουμέντο που τον συνδέει με τον δολοφόνο.

Συγκεκριμένα, ο 32χρονος κατηγορούμενος για ηθική αυτουργία έχει καταγραφεί από κάμερα, να μεταφέρει την επόμενη ημέρα του εγκλήματος με το αυτοκίνητό του τον 22χρονο δολοφόνο στο ΚΤΕΛ Μεσσηνίας στην Καλαμάτα, προκειμένου να πάρει το λεωφορείο για την Αθήνα. Φέρεται δε να υπάρχουν στοιχεία, ότι ο ανιψιός του θύματος παρείχε κατάλυμα μετά το έγκλημα της 5ης Οκτωβρίου στον 22χρονο.