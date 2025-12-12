Η υπόθεση με το κάμπινγκ στη Φοινικούντα φαίνεται να αποκτά ακόμη πιο σκοτεινή και περίπλοκη διάσταση, μετά τις νέες αποκαλύψεις της ανιψιάς του ιδιοκτήτη, Αμαλίας Τομαρά.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε μιλώντας στο Star, πέρα από τα ήδη γνωστά πρόσωπα που εμπλέκονται στις έρευνες, αποκαλύπτει την εμπλοκή ενός ακόμη ατόμου, το οποίο περιγράφεται ως μυστηριώδες και ισχυρό. Η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ κάνει λόγο για έναν άνθρωπο με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, πολυτελή τρόπο ζωής και ιδιοκτησία σκαφών αναψυχής.

Όπως καταγγέλλει, ο συγκεκριμένος φέρεται να ασκούσε πίεση στον κατηγορούμενο σήμερα για ηθική αυτουργία στην διπλή δολοφονία ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και να είχε βάλει στο στόχαστρό του τα περιζήτητα «φιλέτα» στη Φοινικούντα, τα οποία θεωρούνται πραγματικό «χρυσωρυχείο» λόγω της υψηλής αξίας τους ή των χρημάτων που θα απέφεραν από πιθανή πώληση.

Η ανιψιά του 68χρονου υποστηρίζει, ότι διαθέτει συγκεκριμένα στοιχεία και ονόματα, τα οποία – όπως δηλώνει – προτίθεται να παραδώσει στις Αρχές. Το ερώτημα που θέτει η ίδια, είναι ποια ακριβώς σχέση, ακόμη και οικονομική εξάρτηση, μπορεί να συνέδεε τον ανιψιό της με το πρόσωπο αυτό.

«Ήταν πολύ ταραγμένος στο τηλεφώνημα και με απείλησε»

Την ίδια ώρα και ενώ οι δύο κατηγορούμενοι ως ηθικοί αυτουργοί οδηγούνταν στα δικαστήρια της Καλαμάτας προκειμένου να απολογηθούν στην ανακρίτρια, η κ. Αμαλία Τομαρά, κατήγγειλε ότι ο ξάδελφός της την απείλησε λίγες ημέρες πριν συλληφθεί. Όπως είπε μιλώντας στο Star, της τηλεφώνησε και «ήταν πολύ ταραγμένος, εκτός εαυτού και μου έλεγε… “εγώ θέλω να γίνει αναπαράσταση, για να αποδειχθεί η αθωότητά μου, όμως όταν τελειώσει όλο αυτό, θα δεις τι έχεις να πάθεις”. Μου έκανε και ψυχολογικό πόλεμο…».

Ο 32χρονος εμφανίζεται να είχε ενεργό ρόλο μέχρι και λίγη ώρα πριν από τη δολοφονία στη Φοινικούντα. Με κλήσεις από πακιστανικά τηλέφωνα, φαίνεται να έδινε οδηγίες για την άφιξη, τον χρόνο και τις τελευταίες λεπτομέρειες της επίθεσης.

Ο ρόλος του επιχειρηματία φίλου του ανιψιού

Την ίδια στιγμή, ο επιχειρηματίας φίλος του ανιψιού του 68χρονου φέρεται να είχε αναλάβει τον σχεδιασμό της δολοφονίας στη Φοινικούντα. Από τις 5 Οκτωβρίου, όπως προκύπτει από τις αναλύσεις των επικοινωνιών, μιλούσε με τον 22χρονο που εμφανίσθηκε στις Αρχές ως «συνεργός», αλλά σύμφωνα με τον ανακριτή χρησιμοποιώντας επίσης πακιστανικές συνδέσεις, δίνοντας όπως φαίνεται εντολές για την οργάνωση της επίθεσης.

Αμέσως μετά τη δολοφονία, οι επαφές του με τον ανιψιό και με τη σύντροφο του ανιψιού ήταν συνεχείς. Η ανιψιά του ιδιοκτήτη ου κάμπινγκ λέει για τον ξάδελφό της ότι «ήθελε να πάρει την περιουσία και να φύγει… Θα πρέπει να πληρώσει για ό,τι έχει κάνει. Ο θείος μου τον λάτρευε, τον αγαπούσε πολύ».