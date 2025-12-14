Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του διπλού φονικού στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα μετά τη σύλληψη του 33χρονου ανιψιού του ιδιοκτήτη και του 32χρονου επιχειρηματία ως ηθικούς αυτουργούς στη διπλή δολοφονία.

Τα αρχικά στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας έκαναν λόγο για έναν μάρτυρα ο οποίος αποκάλυψε τους ηθικούς αυτουργούς στην ανακρίτρια, ωστόσο σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου, αυτό το σενάριο δεν ευσταθεί.

Συγκεκριμένα, όπως είπε ο αστυνομικός συντάκτης τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η ανακρίτρια προέρχονται από ανάλυση κλήσεων 4-5 «πακιστανικών» τηλεφώνων.

Τα δύο «πακιστανικά» τηλέφωνα που είχαν στη διάθεσή τους οι δύο 22χρονοι δράστες φαίνεται πως είχαν έρθει σε επικοινωνία με άλλα «πακιστανικά» τηλέφωνα που είχαν στη διάθεσή τους ο ανιψιός και ο επιχειρηματίας πριν αλλά και μετά το διπλό φονικό.

Σε σχέση με το ποιος πάτησε τη σκανδάλη, η ανακρίτρια έχει καταλήξει στο συμπέρασμα πως πρόκειται για τον 22χρονο ο οποίος ισχυρίζεται πως κολύμπησε από τη παραλία της Φοινικούντας έως την Καλαμάτα και στη συνέχεια πήρε ΚΤΕΛ για την Αθήνα, σύμφωνα με τα όσα έχει καταθέσει ο 22χρονος συνεργός του.

Επίσης, αναφορικά με τη μεταφορά του 22χρονου στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας, οι πληροφορίες αναφέρουν πως έχει αποτυπωθεί σε βίντεο ένα αυτοκίνητο, το οποίο μοιάζει με το αυτοκίνητο του ανιψιού, να περνά κοντά στο σημείο κοντά στα ΚΤΕΛ.

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος είπε επίσης πως ο ανιψιός πράγματι παραδέχεται πως πήγε προς εκείνο το σημείο αλλά σε διαφορετική ώρα, και ισχυρίζεται πως ο λόγος που βρέθηκε εκεί ήταν για να επισκεφτεί τη μητέρα του.