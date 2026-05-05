Τραγωδία σε ανθρακωρυχείο σημειώθηκε στην κεντρική Κολομβία, όπου εννέα εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους ύστερα από ισχυρή έκρηξη που αποδόθηκε σε «συγκέντρωση αερίου» σε στοά του ορυχείου. Σύμφωνα με τις αρχές, το ανθρακωρυχείο λειτουργούσε νόμιμα, με την άδεια των αρμόδιων φορέων, και ο απολογισμός των θυμάτων θεωρείται οριστικός.

Σωστικά συνεργεία κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανούς έξι ανθρακωρύχους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής για ιατρική φροντίδα. Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου 74 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας Μπογοτά, σε περιοχή όπου τέτοιου είδους περιστατικά είναι δυστυχώς συχνά.

«Έξι εργαζόμενοι στο ορυχείο διασώθηκαν και εννέα είναι νεκροί εξαιτίας του δυστυχήματος (…) στη Σουτατάουσα, στην Κουντιναμάρκα», ανέφερε η εθνική υπηρεσία μεταλλείων και ορυχείων σε ανακοίνωσή της, επιβεβαιώνοντας τα τραγικά αποτελέσματα της έκρηξης.

Νωρίτερα, οι αρχές είχαν κάνει λόγο για 12 αγνοούμενους, ενώ τρεις ανθρακωρύχοι κατάφεραν να βγουν μόνοι τους από τη στοά χωρίς να χρειαστούν βοήθεια. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίστηκαν για ώρες μέσα σε δύσκολες συνθήκες, μέχρι την οριστική επιβεβαίωση του απολογισμού.

Ο νομάρχης της Κουντιναμάρκα, Χόρχε Εμίλιο Ρέι, επιβεβαίωσε μέσω X τον θάνατο των εννέα εργαζομένων, εκφράζοντας «συλλυπητήρια, αλληλεγγύη και υποστήριξη» στις οικογένειές τους. Τα ατυχήματα σε ορυχεία στην Κολομβία παραμένουν τραγικά συχνά, ιδίως σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν παράνομα.

Atención : Atrapados 12 mineros atrapados en una mina de Sutatauza en Cundinamarca, hubo una explosión, se encontraban 15 personas atrapadas, 3 salieron por sus propios medios confirmó el @BomberoFarfan comandante del @CBVCUNDINAMARCA pic.twitter.com/GFCOPBxOtc — Manuel Salazar (@manolitosalazar) May 5, 2026

Ο νομάρχης Ρέι μοιράστηκε φωτογραφίες σωστικών συνεργείων στη μονάδα, διευκρινίζοντας πως αρχικά συγκέντρωναν στοιχεία για το επίπεδο συγκέντρωσης μεθανίου–του αερίου που προκάλεσε την έκρηξη–προτού προχωρήσουν στην έρευνα για τον εντοπισμό των αγνοούμενων.