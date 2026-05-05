Έντονα ανοιξιάτικο σκηνικό αναμένεται τις επόμενες ημέρες σε όλη τη χώρα, με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες αλλά και μεταφορά αφρικανικής σκόνης, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη. Οι συγκεντρώσεις θα είναι αυξημένες κυρίως την Πέμπτη και την Παρασκευή και θα επηρεαστούν τα κεντρικά, δυτικά και νότια τμήματα.
Σήμερα, Τρίτη (5/5) θα συνεχιστεί ο καλός καιρός σε ολόκληρη τη χώρα με εξαίρεση τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και το βόρεια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, όπου θα δούμε μερικές συννεφιές. Μια μικρή πιθανότητα για μπόρες αργά το απόγευμα υπάρχει για τα βουνά της ανατολικής Μακεδονίας.
Ο βοριάς που ταλαιπώρησε, αρχίζει να περιορίζει τη δράση του προς το νότιο νοτιοανατολικό Αιγαίο, γύρω από την Κρήτη και τη Ρόδο, όπου η έντασή του θα είναι αρκετά ισχυρή.
Σε ό,τι αφορά στις θερμοκρασίες, θα έχουμε και σήμερα μεγάλη διαφορά στο πώς ξεκινά η μέρα και πώς συνεχίζεται, καθώς νωρίς το πρωί κάνει αρκετό κρύο, αλλά προς το μεσημέρι, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς.
Η πρόγνωση της ΕΜΥ για σήμερα Τρίτη 5/5
Αττική: Γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
Θεσσαλονίκη: Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 μποφόρ, που από το απόγευμα στρέφονται σε νοτιοανατολικούς έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
Μακεδονία και Θράκη: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου, στη Θράκη 2-3 βαθμούς χαμηλότερη.
Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη στο εσωτερικό της Ηπείρου.
Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, που από το απόγευμα στρέφονται σε νότιους-νοτιοδυτικούς. Θερμοκρασία από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
Κυκλάδες και Κρήτη: Γενικά αίθριος καιρός, με δυτικούς-βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.
Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.
Πρόγνωση επόμενων ημερών
Τετάρτη 6 Μαΐου 2026: Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές. Πιθανές ασθενείς βροχές στα βορειοδυτικά το πρωί και στα βόρεια ορεινά το μεσημέρι. Η ορατότητα περιορισμένη στα δυτικά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα πελάγη νότιοι 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή, έως 26 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά.
Πέμπτη 7 Μαΐου 2026: Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, με πιθανότητα ασθενών βροχών έως το μεσημέρι. Περιορισμένη ορατότητα στα βόρεια το πρωί. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα.
Παρασκευή 8 Μαΐου 2026: Νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα υπόλοιπα αραιές νεφώσεις. Η ορατότητα περιορισμένη στα βόρεια και ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι νότιοι 4 με 6 και στα πελάγη έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία με μικρή άνοδο, κυρίως στα νότια.
Σάββατο 9 Μαΐου 2026: Νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια με τοπικές βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα υπόλοιπα σχεδόν αίθριος καιρός. Η ορατότητα τοπικά περιορισμένη και οι συνθήκες ευνοούν εκ νέου τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι αρχικά νότιοι 3 με 5 μποφόρ, που από το μεσημέρι στρέφονται σε βόρειους-βορειοδυτικούς. Η θερμοκρασία ανεβαίνει περαιτέρω, πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.