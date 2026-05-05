Έντονα ανοιξιάτικο σκηνικό αναμένεται τις επόμενες ημέρες σε όλη τη χώρα, με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες αλλά και μεταφορά αφρικανικής σκόνης, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη. Οι συγκεντρώσεις θα είναι αυξημένες κυρίως την Πέμπτη και την Παρασκευή και θα επηρεαστούν τα κεντρικά, δυτικά και νότια τμήματα.

Σήμερα, Τρίτη (5/5) θα συνεχιστεί ο καλός καιρός σε ολόκληρη τη χώρα με εξαίρεση τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και το βόρεια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, όπου θα δούμε μερικές συννεφιές. Μια μικρή πιθανότητα για μπόρες αργά το απόγευμα υπάρχει για τα βουνά της ανατολικής Μακεδονίας.

Ο βοριάς που ταλαιπώρησε, αρχίζει να περιορίζει τη δράση του προς το νότιο νοτιοανατολικό Αιγαίο, γύρω από την Κρήτη και τη Ρόδο, όπου η έντασή του θα είναι αρκετά ισχυρή.

Σε ό,τι αφορά στις θερμοκρασίες, θα έχουμε και σήμερα μεγάλη διαφορά στο πώς ξεκινά η μέρα και πώς συνεχίζεται, καθώς νωρίς το πρωί κάνει αρκετό κρύο, αλλά προς το μεσημέρι, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για σήμερα Τρίτη 5/5

Αττική: Γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 μποφόρ, που από το απόγευμα στρέφονται σε νοτιοανατολικούς έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία και Θράκη: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου, στη Θράκη 2-3 βαθμούς χαμηλότερη.